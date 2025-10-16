Duitama se consolida como modelo nacional en el Programa de Alimentación Escolar con comida caliente

El municipio de Duitama fue reconocido a nivel nacional por la exitosa implementación del modelo de comida transportada caliente dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE), una estrategia que garantiza raciones más saludables y oportunas a los estudiantes, incluso en instituciones que no cuentan con restaurante escolar. Según explicó la doctora Marinela Camargo, secretaria de Educación de Duitama, este modelo se consolidó siguiendo los lineamientos de la Resolución 335 de 2021 y con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, la Unidad de Alimentación Escolar (UAPA) y el Ministerio de Educación.

El proyecto comenzó en febrero de este año en el Colegio Guillermo León Valencia, donde diariamente se entregan 1.389 raciones de comida caliente, y en el Instituto Técnico Nueva Familia, con 510 raciones. Para lograrlo, el operador del PAE adecuó un área de ensamble con todas las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la norma, desde donde se preparan, empacan y transportan los alimentos en recipientes térmicos que garantizan su temperatura y calidad. Este proceso ha permitido que los estudiantes reciban alimentos frescos y nutritivos, fortaleciendo los hábitos de alimentación saludable dentro del entorno escolar.

La secretaria Camargo destacó que, aunque el proceso no ha estado exento de retos logísticos y de control sanitario, el balance es altamente positivo. El programa cuenta con el acompañamiento constante de las secretarías de Salud municipal y departamental, y se proyecta ampliar la cobertura en 2026 al Colegio Agroindustrial La Pradera, en zona rural. Este modelo, dijo Camargo, no solo mejora la calidad de la alimentación, sino que también contribuye a la permanencia escolar y al bienestar integral de los niños y jóvenes de Duitama.