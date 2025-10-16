Documental sobre despenalización del aborto en Colombia será presentado en la Cooperación Española

Cartagena

El miércoles 22 de octubre a las 6:30 p.m. en el Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) en Cartagena de Indias será proyectado “La Libertad es Mi Causa”, el documental sobre el Movimiento Causa Justa, que lideró la lucha colectiva que llevó a la histórica Sentencia C-055 de 2022, con la que la Corte Constitucional de Colombia eliminó el delito de aborto hasta la semana 24. La entrada será gratuita.

El largometraje fue producido por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Quinto Color, con el apoyo del Centro de Derechos Reproductivos y Open Society Foundations.

A través de imágenes inéditas, material de archivo y testimonios de activistas, profesionales de la salud y líderes sociales, este documental ofrece una mirada profunda y conmovedora sobre la estrategia, los argumentos, los desafíos y los logros que marcaron un antes y un después en la historia de los derechos humanos de las mujeres en Colombia.

“Este documental es más que una película: es un testimonio vivo sobre el valor del trabajo colectivo y la fuerza de los movimientos feministas para lograr transformaciones profundas en asuntos tan complejos como el de la libertad reproductiva”, señaló Ana Cristina González Vélez, de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

Más allá de relatar la batalla jurídica, “La Libertad es Mi Causa” tiene el objetivo de difundir esta historia como inspiración para otras luchas, fortalecer el pensamiento crítico y ofrecer argumentos sólidos para comprender la importancia de la libertad reproductiva. La película revela todo lo que hay detrás de un logro de esta magnitud y subraya la urgencia de protegerlo, ejercerlo y hacerlo efectivo para que ninguna persona vuelva a ser criminalizada por decidir sobre su propio cuerpo.

“Esta es una historia sobre la defensa de la libertad reproductiva en medio de una sociedad que necesita que nos unamos por la defensa de todas las libertades. Con esta sentencia no ganamos sólo quienes buscábamos que se garantizara el acceso al aborto libre, sino todas las personas que creemos en la democracia. Este es un homenaje a las mujeres, niñas y hombres trans y personas no binarias que, en momentos en los que el marco legal les fue adverso, tuvieron que arriesgar su vida, su salud y su dignidad”, afirmó Catalina Martínez Coral, del Centro de Derechos Reproductivos.

Esta proyección forma parte de la programación de los Miércoles de Cine, organizados por el CFCE. El documental “La Libertad es Mi Causa” llega a Cartagena gracias al trabajo de distribución de la Fundación Impulsos.