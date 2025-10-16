Caravana de la Igualdad iniciará en San Basilio de Palenque: 1.200 familias recibirán alimentos

Cartagena

En medio de música, sonrisas y ollas comunitarias, el Ministerio de Igualdad y Equidad se prepara para poner en marcha una iniciativa que toca lo más profundo de la vida cotidiana, el derecho a la alimentación.

A partir del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, comenzará la entrega de 154 toneladas de papa y 212 mil litros de leche que beneficiarán a 12.350 familias en 23 municipios de Bolívar, La Guajira y Norte de Santander. El punto de partida será San Basilio de Palenque, Bolívar, el primer pueblo libre de América, símbolo de resistencia y dignidad, donde 1.200 familias recibirán las primeras canastas alimentarias.

La ministra de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva, “Queremos conmemorar este 16 de octubre con la entrega de alimentos en San Basilio de Palenque, un lugar que tras siglos de historia sigue enfrentando muchas necesidades, pero también sigue enseñándonos el valor de la comunidad y la esperanza”, dijo.

La jornada no será solo una entrega. En la plaza principal de Palenque habrá música, grupos folclóricos, brigadas de salud y la tradicional olla comunitaria, un gesto de unión que convierte la alimentación en fiesta y solidaridad.

“La alimentación no puede ser un privilegio, es un derecho. Y por eso llegamos hasta los territorios donde más se necesita”, enfatiza Florián Silva.

Una caravana de solidaridad

Durante toda la Semana Mundial de la Alimentación, la llamada “Caravana de la Igualdad” recorrerá caminos urbanos y rurales llevando 12.350 paquetes alimentario como parte del programa Hambre Cero. En Bolívar, la ruta se extenderá desde Cartagena hasta municipios como Bayunca, San Juan de Nepomuceno, Carmen de Bolívar, María La Baja, Arroyohondo, Clemencia y Santa Catalina, para alcanzar a 5.200 familias.

La ministra explicó que estas entregas son posibles gracias a la compra de excedentes agrícolas por 14.600 millones de pesos a pequeños productores que está haciendo el Ministerio de Agricultura, “Así no solo atendemos la necesidad inmediata de las familias, también fortalecemos a nuestros campesinos y aseguramos que sus cosechas lleguen a la mesa de quienes más lo necesitan”.

El programa Hambre Cero forma parte de las iniciativas sociales prioritarias impulsadas por el presidente Gustavo Petro. Esta estrategia busca erradicar el hambre y combatir la desnutrición, especialmente en las comunidades más vulnerables del país.