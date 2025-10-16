Capturado alias “Chiquitín”, hombre clave en la red de extorsión de las disidencias de ‘Calarcá’

Colombia

En una operación conjunta liderada por el Gaula Militar Caquetá fue capturado mediante orden judicial Yanuber Cardozo Carmen Gómez, conocido como alias “Chiquitín”, presunto segundo cabecilla de la tercera comisión de finanzas y cabecilla del Bloque disidente Jorge Suárez Briceño, comandado por alias ‘Calarcá’.

La operación se desarrolló tras un seguimiento pasivo de nueve meses al hombre, quien es oriundo de San Vicente del Caguán y está acusado del delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio.

Alias “Chiquitín” figura como subordinado directo de alias “Marlon”, líder de la comisión de finanzas del grupo armado.

Prontuario criminal de alias Chiquitín

Las autoridades señalan que el capturado estaría implicado en el homicidio múltiple ocurrido en agosto de 2024 en la vereda El Recreo del municipio de Puerto Rico, donde fueron encontrados seis cuerpos.

También se le vincula con el asesinato de Ernesto Núñez en la vereda La Represa del corregimiento de Lusitania, en ese mismo municipio, durante el año 2024.

Según las investigaciones, alias “Chiquitín” habría sido responsable de coordinar extorsiones a habitantes de los municipios de Doncello, Paujil, Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

El modus operandi consistía en enviar citaciones a los pobladores, indicándoles presentarse en el sector de Rionegro, sobre el río Guayas, donde eran atendidos por alias “Marlon”.

Alias “Chiquitín” fue trasladado a las instalaciones de la Policía Nacional en San Vicente del Caguán, donde permanece bajo custodia mientras se realiza la audiencia de legalización de captura y se avanza en su proceso judicial ante la Fiscalía.