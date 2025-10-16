Atención: Ibagué estará sin servicio de gas domiciliario cerca de 12 horas

Una familia del estrato 1 que antes pagaba 22,000 pesos. Foto Redes Sociales. / FotoCuisinette

Ibagué

Caracol Radio conoció que debido a trabajos de mantenimiento que realizará la empresa Transportadora de Gas Internacional TGI en el gasoducto Mariquita – Gualanday, se presentará corte en el suministro de gas domiciliario en Ibagué el próximo sábado 18 de octubre.

“Estas labores implicarán la suspensión de la entrega de gas por parte de TGI durante el tiempo del mantenimiento, lo que generará interrupción en la prestación del servicio de gas natural en la ciudad”, reveló Alcanos de Colombia a través de un comunicado a la opinión pública.

Los trabajos están programados a realizarse entre las 8:00 p.m. del sábado 18 de octubre hasta aproximadamente las 08:00 a.m. del domingo 19 de octubre de 2025.

En el comunicado expedido por la empresa encargada de prestar el servicio de gas a Ibagué, se indica que el restablecimiento y normalización del servicio estarán sujetos a la finalización de las actividades de mantenimiento y a las condiciones de presión del gasoducto.

Finalmente, Alcanos de Colombia entregó algunas recomendaciones para para que los usuarios tengan en cuenta al momento de que se restablezca el servicio:

1. Verifique que la válvula general de entrada del gas esté cerrada. También válvulas y perillas de los gasodomésticos.

2. Abra lentamente la válvula de corte general (principal), usualmente a la entrada de la vivienda.

3. Abra, también lentamente las válvulas de paso de los gasodomésticos que hay en su hogar.

4. Al realizar este procedimiento su casa debe tener una adecuada ventilación: puertas y ventanas abiertas para crear corrientes de aire.

5. Abra primero la perilla de un gasodoméstico y deje salir gas por unos segundos y ciérrela. Esta operación se realiza para purgar la tubería.

6. Como medida de seguridad repita la operación con el resto de los gasodomésticos.

7. Encienda los equipos a gas y verifique que la llama esté estable. Si alguno no enciende, repita el proceso.