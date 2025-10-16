Abiertas las inscripciones para el programa “Mi Primera Chamba” 2026-1: así podrá participar

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Dirección Administrativa de Talento Humano, anunció la apertura de inscripciones para la convocatoria del programa de práctica laboral “Mi Primera Chamba”, correspondiente al primer semestre de 2026.

Del 15 de octubre al 18 de noviembre, los jóvenes cartageneros podrán postularse a esta iniciativa que les permite dar su primer paso en el mundo laboral, fortaleciendo su formación académica con experiencia en el sector público.

El programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años que estén cursando o hayan culminado recientemente un proceso formativo técnico, tecnólogo o profesional, y que se encuentren en etapa de prácticas laborales.

Entre los requisitos principales se destacan:

• Ser residente en Cartagena de Indias.

• Contar con un promedio académico mínimo de 3.5.

• No tener antecedentes fiscales, disciplinarios ni judiciales.

• Ser estudiante activo en etapa de práctica o egresado no graduado con máximo dos años de finalización.

“Los jóvenes, al inscribirse, deben leer con atención y subir los documentos tal cual está contemplado en el aplicativo, para garantizar la correcta validación de su postulación”, destacó Paola Saladén, líder del programa Mi Primera Chamba.

Si estás listo para comenzar tu experiencia laboral y aportar al desarrollo de tu ciudad, esta es tu oportunidad.

No dejes pasar la convocatoria, postúlate y conviértete en parte de una generación de jóvenes que está transformando el servicio público desde el talento y la pasión por servir.

🔗 Inscríbete aquí: https://miprimerachamba.cartagena.gov.co