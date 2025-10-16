A los secuestrados en la finca del papá de Greeicy Rendón les metieron mangueras con agua en la boca

Rioengro- Antioquia

La fiscal del caso del papá de la cantante Greeicy Rendón durante la audiencia de imputación y formulación de cargos relató los vejámenes de los que fueron víctimas dos hombres que adelantaban trabajos de construcción en la vivienda de la familia el pasado 8 de mayo del 2023. Estas personas son Élber Jacob Ruiz Velásquez y José Francisco Lenis Grannobles.

La fiscal indicó que ese día ingresó una camioneta de alta gama a la parcelación ubicada en la vereda La Convención de Rionegro con cinco hombres portando armas largas y cortas. Llegaron a la vivienda y el señor Luis Alberto Rendón habría señalado a las dos víctimas, a quienes posteriormente agredieron en el mismo lugar, acusándolos de robarse una caja fuerte con joyas y dinero.

“Los presenta con esos cinco sujetos, les dice que tienen que hablar con ellos y se los llevan. A ellos los separan; al señor Elbert se lo llevan para un sitio, lo empiezan a torturar ingresándole una manguera en su boca, conectada a la canilla; lo ahogaban, lo dejaban respirar, le preguntaban que dónde estaba la caja fuerte que se habían hurtado, y en otra parte de ese predio, a la otra víctima, el señor José Francisco Lenis, se lo llevan para el apartamento que ellos identifican como de la empleada del servicio de ustedes, y allí proceden a amarrarlo de un poste o de una columna, a darle grandes golpes con la mano, con una pistola; lo ponen a botar sangre. El señor lo encuentran casi que sin su conciencia y cuando llegan los policiales allí”.

La señora fiscal también relata que el señor Rendón estuvo todo ese tiempo en el segundo piso de la edificación y por ello estuvo enterado de la situación y que era imposible no estar enterado, ya que el vigilante de la parcelación fue quien denunció la situación al percatarse de los llamados de auxilio de las víctimas de la agresión.

“Desde la portería escuchaba los gritos, él mismo los refiere acá como testigo, de cuando decían no sabemos qué está pasando y cuando los obligaban a que hablaran, entonces si el portero escucha eso desde su sitio de trabajo, se asoma por un arbusto, ve que hay cinco hombres vestidos de negro, que algunos tienen armas y por eso es que corre llamar a la policía y es por esto que llega la policía allí y después piden refuerzos e ingresan y empiezan todos a correr al interior de la casa, usted así como lo escucha el portero, así se puede perfectamente concluir sin hacer mayor esfuerzo que usted también, tuvo que haber escuchado los gritos de estas personas cuando los torturaban y aparte de eso usted los ve por segunda vez y dice que confíese en lo que sepan, que si no eso a usted se le sale las manos y vuelve y se los entrega a ellos”, agrega el ente investigador.

Durante el proceso contra los cinco capturados por los presuntos delitos materiales de tortura y secuestro simple, el señor Francisco Lenis Grannobles relató a la fiscalía el tipo de agresiones de las que fue víctima.

“Empezaron a golpearme con la cacha del revólver, me tiraron en la cabeza, me cogieron 7 puntos, me duele la cabeza constantemente por el dolor tan duro que me pegaron; después me pegaron en la barriga, en la costilla, unos golpes muy duros en la cara, me hincharon la vista, veo borroso la vista derecha, no veo bien porque el golpe fue tremendo”.

Además, insiste en que él no tiene relación alguna con el hurto del que fue acusado por el papa del cante Greeicy Rendón y confirma que el señor Rendón los dejó en manos de los cinco agresores.

“Pues ellos decían que era un hurto y yo sin saber nada de hurto, porque yo nunca entré a la casa de Greeicy Rendón por dentro. Nunca la conocí. Tuve una semana y yo no conocí nada por dentro. Únicamente estuve en el área de afuera y ellos me decían que yo estaba adentro. Yo nunca entré a esa casa internamente”.

Ante esta información expuesta en el caso y por la que tienen respondiendo ante la justicia a Luis Alberto Rendón, el Juzgado 01 Penal Municipal Mixto de Rionegro, Antioquia, le dictó medida de aseguramiento domiciliario en el municipio de Rionegro, pese a que no aceptó los cargos imputados de secuestro simple y tortura.

Finalmente la artista Greecy Rendón se pronunció sobre el caso que tiene en problemas judiciales a su padre en Antioquia. En la red social Instagram como es lógico, defendió a su padre y escribió: “Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó, entre tantas cosas, a trabajar duro. Honestamente, a nunca pasar por encima de nadie; me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta".