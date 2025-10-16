12 municipios de Bolívar requieren atención urgente por riesgo electoral

Cartagena

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, un documento de advertencia que identifica posibles vulneraciones a derechos y libertades civiles y políticas, así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, antes, durante y después de los comicios.

En este documento, la Defensoría del Pueblo advirtió que 12 municipios de Bolívar requieren atención urgente por estar en situación de riesgo electoral debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley y bandas delincuenciales organizadas.

Un llamado a la atención urgente se aplica en contextos donde existen amenazas en desarrollo o con alta probabilidad de materializarse, lo que demanda una respuesta rápida y coordinada del Estado. Requiere la activación urgente de medidas de seguridad, protección y articulación interinstitucional orientadas a prevenir la consolidación de hechos violentos o restrictivos de la participación electoral.

Esas poblaciones con llamado de atención urgente son Altos del Rosario, Arenal del Sur, Barranco de Loba, Cantagallo, El Carmen de Bolívar, Montecristo, Río Viejo, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Tiquisio.

La Defensoría del Pueblo advirtió que los grupos armados ilegales buscan controlar territorios estratégicos para el desarrollo de sus economías criminales. Por ejemplo, en zonas de dominio hegemónico, como los Montes de María y la subregión del Dique en Bolívar, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) —principal actor armado en el Caribe— desarrolla acciones orientadas a legitimarse como fuerza armada y social, asumiendo funciones propias del Estado.

“El EGC imparte órdenes sociales mediante violencia y coacción, afectando especialmente a mujeres, población LGBTIQ+ y juventudes. Además, regula conflictos, financia proyectos y celebraciones, ha establecido alianzas con actores políticos, ejecuta secuestros exprés, ha promovido el reclutamiento de niñas niños y adolescentes e instrumentaliza comunidades para enfrentar a la fuerza pública e impedir la presencia institucional”, dice el informe.

El Ministerio Público reiteró que este escenario resulta especialmente grave, ya que el grupo podría someter a la población a presiones de cara a los procesos electorales, limitando iniciativas de participación política, en particular si emergen candidaturas que planteen diálogos o continuidades en procesos exploratorios de paz.

¿Cómo está Cartagena?

Según la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, Cartagena se encuentra en situación de riesgo electoral con un llamado a la acción prioritaria. Este nivel corresponde a contextos en los que los factores de amenaza presentan una menor visibilidad o una afectación indirecta, pero donde persisten vulnerabilidades que podrían escalar si no se abordan oportunamente.

“De manera paralela, grupos de crimen organizado actúan de forma autónoma o como terceros de los grupos armados organizados. En municipios como Villanueva, Cartagena, Turbaco y Arjona, opera el grupo denominado Salsas Mexicanos Nueva Generación, que disputa el control con el EGC e instrumentaliza jóvenes en conflictos barriales”, indicó la Defensoría del Pueblo.