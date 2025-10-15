Una niña de tres años falleció tras atorarse con un frijol en la localidad de Kennedy, en Bogotá

De niña herida a mujer salvaje: Una guía para sanar el niño interior y despertar tu poder / Oscar Wong

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que Ronaldo Urzola, padre de una niña de tres años, bajó de un carro particular con su hija inconsciente en brazos. Según relató, la menor se atragantó con un fríjol mientras jugaba en su casa, ubicada en el barrio San Andrés, en la localidad de Kennedy.

“Eso ocurrió el sábado 11 de octubre, más o menos como a las 4 de la tarde. Nosotros nos íbamos a mudar, mi esposa salió a hacerle aseo a la casa, entonces yo salí con ella pero a retirar un dinero para dárselo para que pagaran allá”, afirmó el padre de la menor.

Ronaldo aseguró que mientras hacían estas diligencias dejaron a la menor en compañía de su tío y la esposa de él.

“La dejo con el tío con el tío y la mujer del tío la dejamos, pero como uno vive en un segundo piso, ellos viven en el primero y las niñas como estaban jugando como que subían, bajaban y eso”, agregó.

Según su relato, la niña encontró los fríjoles dentro de las cosas que tenían empacadas para mudarse.

“Teníamos todo empacado, usted sabe que los niños son ociosos y la vaina, entonces ellos encontraron como unos fríjoles comenzaron a jugar con los fríjoles y eso. Ya entonces como que ella se metió un fríjol a la boca y comenzó a saltar en la cama y como que se cayó y el frijol se la atragantó”, afirmó.

Urzola, afirmó que se demoró menos de 15 minutos en la calle y cuando regresó los vecinos tenían a la niña en brazos y lo estaban esperando.

Cuando llegamos a la clínica ya no podíamos hacer nada

Aseguró que inicialmente salió con la niña en brazos, pasó por varios vehículos intentando salir a la vía principal e ir al hospital pero el trafico en la zona le impidió esto.

“Como había mucho trancón no podía salir ahí de ese trancón. Me monté como en varios vehículos para que me llevaran y así me tuve que salir del tráfico. Cuando llegué a la principal me cogí una moto cuando íbamos por el camino me encontré a la ambulancia que fue donde le brindaron los primeros auxilios la niña, pero la niña ya me estaba convulsionando”, relató.

Pese a los esfuerzos por parte de los auxiliares en la ambulancia al llegar a la Clínica del Occidente la niña ya tenía muerte cerebral.

“La entubaron enseguida, la lograron reanimar, pero ya la niña, como que tenía muerte cerebral”, agregó.

La familia pide colaboración para poder llevar el cuerpo a Sincelejo

Por ahora, la familia de la menor pide colaboración por parte de la comunidad para poder trasladar el cuerpo a Sincelejo, ciudad de las que son originarios y de dónde tuvieron que salir por falta de oportunidades laborales.

“Uno en estos momentos necesita muchos recursos, nosotros somos de muy bajos recursos. Nosotros llegamos a la ciudad por oportunidades de trabajo porque de donde nosotros somos no hay oportunidades”, explicó.

Si usted desea colaborarle a esta familia puede enviar cualquier ayuda al número de Nequi 3125138473.