Tunja 24/7: ¿Reactivación económica o noches en vela?

Durante la sesión del pasado viernes en el Concejo Municipal de Tunja, se retomó la discusión sobre el decreto 0157 de 2024, conocido como «Tunja 24/7», una medida que permite la operación de establecimientos comerciales las 24 horas del día, los siete días de la semana. El concejal Román Quintero explicó que, aunque el objetivo era impulsar la reactivación económica, los resultados no han sido los esperados: «...La ciudad no estaba preparada para convertirse en una ciudad 24 horas. Faltó planeación en temas de seguridad, movilidad y ordenamiento territorial...», aseguró el cabildante.

Quintero señaló que durante la sesión participaron líderes y representantes de distintos sectores que manifestaron su inconformismo por el impacto del decreto. «...La comunidad se queja del ruido, de no poder dormir, y de la falta de control sobre los establecimientos que venden licor hasta altas horas de la noche...», dijo. Según el concejal, los problemas no se limitan al norte de la ciudad, sino que también se extienden a varios barrios donde tiendas y bares operan sin medidas de insonorización ni control de horarios.

El cabildante también cuestionó la falta de articulación entre las dependencias municipales encargadas de la implementación del decreto. «...Invitamos a las secretarías de Desarrollo Económico, Salud e Interior para evaluar el impacto real de esta medida, pero muchos funcionarios no asistieron. No hay claridad sobre cómo se está midiendo el cumplimiento de la norma ni el beneficio para los comerciantes...», explicó Quintero. Durante la sesión, se evidenció además que el contrato de calibración de los sonómetros lleva más de un año sin actualizarse, lo que impide controlar los niveles de ruido en los sectores más críticos.

Finalmente, el concejal sostuvo que la administración municipal debe revisar a fondo la continuidad del programa «Tunja 24/7». «...Si bien nadie se opone a la reactivación económica, esta debe hacerse con planificación y con condiciones adecuadas para todos. Hoy Tunja no está lista para una operación 24 horas...», concluyó Quintero. El Concejo Municipal continuará el debate en una nueva sesión, a la espera de que las autoridades competentes presenten informes concretos sobre los resultados del decreto.