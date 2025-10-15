Tren de Aragua estaría dispuesto a revelar nexos con funcionarios de Maduro en una mesa de diálogo
Desde agencias de Estados Unidos y Colombia, se vinculan nombres de altos funcionarios de Nicolás Maduro con el Tren de Aragua y con el Cartel de los Soles.
08:07
08:07
Nicolás Maduro. (Photo by FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images)
En conversación con El Reporte Coronell, el abogado de alias ‘Larry Changa’, Gustavo Moreno, aseguró que los líderes del Tren de Aragua en Colombia estarían dispuestos a hablar sobre sus nexos con altos funcionarios del gobierno venezolano, eso sí, lo harían en una mesa de diálogo con el Gobierno de Colombia.
“Si llegara a existir esa relación, estoy seguro que si se avanza en una mesa de negociación, ellos están dispuestos a precisar quiénes han hecho parte y quiénes han tenido vínculo como quiénes no lo han tenido”, dijo.
“Están dispuestos a precisar quiénes han hecho parte y quiénes han tenido vínculo”, añadió.
Y es que en días anteriores, el Tren de Aragua envió una solicitud al Gobierno Petro para ser incluidos en la política de Paz Total. En la petición, dirigida a la Oficina del alto comisionado para la Paz, se plantea que el Gobierno evalúe la posibilidad de iniciar diálogos exploratorios con Álvarez Núñez, quien actuaría en representación de la organización.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, respondió a la carta del Tren de Aragua y expresó que no permitirán “burlas a la justicia”.
Tren de Aragua estaría dispuesto a revelar nexos con funcionarios de Maduro en una mesa de diálogo
