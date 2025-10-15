Siete estudiantes de Comfenalco obtuvieron puntajes superiores a los 400 puntos en Pruebas Saber 11

Cartagena

La Ciudad Escolar Comfenalco celebró los excelentes resultados obtenidos por sus estudiantes en las Pruebas Saber 11 - 2025, un logro que refleja el compromiso con la calidad educativa, la excelencia académica y la formación integral que caracterizan a esta institución educativa de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Cartagena.

Este importante resultado es fruto del esfuerzo, la disciplina y la constancia de los estudiantes, acompañados por la dedicación de sus docentes y coordinadores, el liderazgo de la rectora Zaira Lucía Acevedo Prada y el apoyo incondicional de las familias, pilares fundamentales en el proceso formativo.

Según destacó la rectora, estos resultados “representan el compromiso permanente de la institución con la calidad educativa y con una formación que combina la excelencia académica con el desarrollo humano. Como colegio que acoge promociones numerosas y diversas, alcanzar este nivel reafirma que el trabajo constante, la pasión por enseñar y la perseverancia de nuestros estudiantes siempre rinden frutos”.

De manera especial, la Ciudad Escolar Comfenalco felicitó a los siete estudiantes que obtuvieron puntajes superiores a los 400 puntos en las Pruebas Saber 11 - 2025:

• Marisa Zuñiga Pérez – 437/500

• Ángel David Guzmán Piña – 427/500

• Leonardo Fabio Romero Fegali – 422/500

• Wenli Wu Wu – 415/500

• Miguel Ángel Yi Cottiz – 415/500

• David Enrique Mendoza Carval – 407/500

• Jesús Daniel Fonseca Figueroa – 401/500

Estos jóvenes representan el esfuerzo, la disciplina y el compromiso que inspiran a toda la comunidad educativa, demostrando que los sueños se alcanzan con perseverancia y dedicación. Estos resultados consolidan a la institución como un referente de calidad en el departamento de Bolívar y en el país, reafirmando su compromiso con la transformación social a través de la educación.

En palabras de la rectora Acevedo Prada, “este es un triunfo compartido, un motivo de alegría y esperanza que nos impulsa a seguir transformando vidas y construyendo futuro desde las aulas”.

La Ciudad Escolar Comfenalco continúa avanzando en su propósito de formar ciudadanos íntegros, solidarios y comprometidos con su entorno, fortaleciendo un proyecto educativo que, año tras año, deja huella en la comunidad y en el desarrollo de la región. Comfenalco Cartagena y la Ciudad Escolar Comfenalco felicitan a todos sus estudiantes, docentes y familias por este importante logro, que es motivo de orgullo para toda la comunidad Comfenalquista.