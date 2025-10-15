Preocupación por trato a migrantes: ICE usa sujeción corporal durante deportaciones

Nuevamente se reanuda la conversación sobre el trato inhumano que reciben los migrantes indocumentados en Estados Unidos tras su captura. Migrantes denuncia que agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE han utilizado dispositivos de sujeción corporal completo conocido como el WRAP, durante los vuelos de deportación.

Es decir, que los migrantes viajan con su cuerpo inmovilizado, esto incluye las piernas, parte del torso y los brazos con unas correas ajustables y una especie de arnés, así lo reveló una investigación de la agencia Associated Press tras entrevistar a varios migrantes.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, este método es común en el traslado de detenidos de alto riesgo con el objetivo de salvaguardar a los agentes federales.

Sin embargo, críticos, subrayan el peligro de uso de este dispositivo, que cuenta con un creciente número de demandas federales que comparan el uso incorrecto del dispositivo con castigos e incluso torutra, algunos migrantes afirmaron que los sometieron a este dispositivo despues de solicitar hablar con sus abogados. Algunos de los migrantes que denuncian el uso de The Wrap, estuvieron en vuelos de deportación de hasta 16 horas sometidos bajo este dispositivo.

Indocumentados llaman a este dispositivo como “el burrito” o “la bolsa”, que se ha convertido en un elemento angustioso de las deportaciones para algunos inmigrantes.

La agencia identificó múltiples ejemplos de ICE utilizando el dispositivo de sujeción corporal completo, de color negro y amarillo, el WRAP, en deportaciones desde 2020. Testigos y familiares en cuatro países informaron sobre su uso en al menos otras siete personas este 2025.

Se reanudan traslado de migrantes a Guantanamo Bay

En las últimas horas, el Departamento de Defensa informó el traslado de unos 20 migrantes a la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba, repoblando el centro de detención designado para deportación por primera vez en casi dos semanas.

Por ahora, se desconocen las identidades o nacionalidades de los detenidos. Se cree que todos son hombres.

Hasta el momento, más 710 migrantes han sido trasladados a este centro de detención a la espera de deportación desde que comenzaron las operaciones a principios de febrero.

A principios del mes de octubre, las autoridades habían regresado a territorio estadounidense a 18 migrantes que permanecían allí, dejando vacías las instalaciones.

Aunque no hay explicación oficial sobre esa decisión, recordemos que a finales de agosto Human Rights Watch denunció las condiciones inhumanas de reclusión, incluyendo el aislamiento total de los migrantes, la imposibilidad de comunicarse con sus familias y la incertidumbre sobre su situación legal, lo que, según la organización, podría constituir malos tratos prohibidos por el Derecho Internacional.