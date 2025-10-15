Pipe Tuluá seguirá en la estación Mártires a la espera de extradición; Tribunal negó traslado a La Picota

El Tribunal Superior de Riohacha, La Guajira negó el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, jefe de la banda crimina la Inmaculada, a la cárcel La Picota de Bogotá.

En segunda instancia, el Tribunal revocó el fallo de tutela de un juez de Villanueva que había ordenado el traslado de este criminal, lo que llevó al Instituto Penitenciario y Carcelario a impugnar la decisión argumentando riesgos a la seguridad nacional.

“Llamar la atención del juez de primera instancia para que en las próximas ocasiones haga un estudio pormenorizado y ajustado a los criterios jurisprudenciales que rigen cada presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela”, se lee en el resuelve.

Con esta decisión judicial, alias Pipe Tuluá, -de quién se sospecha, según información de inteligencia estaría detrás de los atentados recientes contra la guardia penitenciaria- deberá seguir detenido en la estación de policía de Los Mártires, a la espera de que se surtan los trámites para su extracción a Estados Unidos.

Este hombre es requerido por los delitos de «tráfico de drogas ilícitas» y «concierto para delinquir» ante la Corte para el Distrito Este de Texas.