Pensilvania y Samaná son los máximos ganadores en los Juegos Regionales Norcasia 2025

Además del municipio de Norcasia, también participaron La Dorada, Samaná, Marquetalia, Manzanares y Pensilvania en fútbol, microfútbol, baloncesto, voleibol y billar. La actividad es una tradición de hace muchos años, pero había sufrido una pausa por diferentes circunstancias, no obstante, el objetivo es retomar la realización de los juegos cada dos años.

Diego Fernando Olarte, alcalde de Norcasia, califica como exitoso el balance de los juegos celebrados recientemente, ya que todos participaron activamente. “Eran alrededor de 650 deportistas, el balance es positivo, a pesar de que no hubo algunas disciplinas participantes, pero en general todos disfrutaron”.

El mandatario municipal, cuenta que los juegos han sido de una tradición de hace muchos años, incluso cuando Norcasia era un corregimiento que pertenecía a Samaná, pero 10 años atrás se suspendieron, sin embargo, retoman la agenda deportiva y por eso la misión es realizar los juegos regionales cada dos años.

