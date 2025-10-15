Paipa sigue sin las llaves de su nueva plaza de mercado: la Gobernación no ha hecho entrega oficial

Aunque el pasado 3 de octubre se realizó el acto protocolario de entrega de la nueva plaza de mercado de Paipa, el municipio aún no ha recibido la entrega jurídica ni material del inmueble, requisito indispensable para poner en funcionamiento la moderna infraestructura. Así lo confirmó la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio, Alexandra Manuela Merchán, quien explicó que «...ese día no nos devolvieron firmada el acta de entrega y recibo de la infraestructura física. No la hemos recibido, ese día no nos la entregaron y obviamente pues a hoy tampoco la hemos recibido...».

Merchán precisó que desde agosto se ha trabajado coordinadamente con la Gobernación de Boyacá, revisando documentos y ajustando el proyecto de acta de entrega. «...El doctor Jorge Mario Ibáñez, director jurídico de la Gobernación, siempre fue receptivo y colaborativo; sin embargo, faltaban anexos como las pólizas, el informe final de interventoría y el acta de recibo de satisfacción, documentos necesarios para que el bien ingrese formalmente a la contabilidad y custodia jurídica del municipio...», señaló.

La funcionaria fue enfática en que el municipio no tiene, hasta la fecha, acceso a las instalaciones. «...A hoy tampoco el municipio de Paipa tiene el acceso a la plaza de mercado, es decir, tampoco se nos ha entregado materialmente la infraestructura, porque no se nos permite el ingreso...», afirmó. En consecuencia, la administración local no puede disponer del espacio ni adelantar acciones de verificación o adecuación. Mientras tanto, los comerciantes del municipio esperan la apertura de la plaza, cuya operación sigue dependiendo de la entrega formal por parte de la Gobernación de Boyacá.