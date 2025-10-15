Operación de la planta de regasificación de Cartagena se normalizaría en la tarde de este jueves

Cartagena

La Sociedad Portuaria El Cayao – SPEC LNG confirmó que junto a todo su equipo y el personal especializado de Hoegh, operador de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), continúan trabajando para restablecer la operación de regasificación.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de un comunicado de prensa, la compañía explicó que de acuerdo con los análisis técnicos realizados, se estima culminar la normalización de la operación este jueves 16 de octubre al finalizar la tarde.

“SPEC LNG ha mantenido comunicación permanente con las autoridades y los agentes del mercado, a quienes agradece la colaboración prestada. Seguiremos implementando todas las acciones necesarias para superar esta contingencia en el menor tiempo posible, e informando sobre los avances”, indicó la empresa.

¿Qué pasó y cuál es la falla?

La terminal de regasificación de gas natural licuado de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG), ubicada en Cartagena, tuvo que suspender nuevamente sus operaciones tras una falla eléctrica ocurrida pocas horas después de finalizar los trabajos de mantenimiento programado.

Las operaciones se habían reanudado a la medianoche del 15 de octubre, luego de culminar en el tiempo previsto las labores en la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU). Sin embargo, durante las primeras horas de funcionamiento se presentó una interrupción automática del sistema eléctrico, mecanismo de protección que actúa ante posibles sobrecargas.

De inmediato, personal técnico de SPEC LNG y del operador de la FSRU, la firma Hoegh, iniciaron las labores para identificar el origen de la falla y ejecutar las acciones necesarias para restablecer el servicio.