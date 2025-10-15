“No descarto que una Monómeros recuperada sea aliada importante de Ecopetrol”: presidente Roa

En el marco del II Congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos realizado en Cartagena, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, aseguró que actualmente está entre las posibilidades una alianza con la empresa Monómeros.

De acuerdo a lo expresado por el alto funcionario, en un eventual manejo del Estado Colombiano a esta compañía, la petrolera podría operarla, toda vez que de manera directa no es viable hacerlo.

“No descarto que una Monómeros recuperada, actualizada, habilitada para para hacer el gran productor de fertilizantes en el país, sea un aliado importante en su momento de Ecopetrol. Por la condición que tiene Monómeros podría pensarse en una liberación a partir de que el Estado tome el control de la compañía y luego Ecopetrol pueda ser el operador", declaró Roa.

También destacó que la empresa Petroquímica de Venezuela “sigue siendo estratégica como demandante de gas natural”.