Mujer fue hallada muerta flotando en el caño Juan Angola, en Cartagena: esto se sabe

Cartagena

Flotando en la orilla del caño Juan Angola en Cartagena, vecinos del barrio Santa María hallaron muerta a una mujer cuya identidad hasta el momento se desconoce.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, el hallazgo se registró a la altura de la calle 70 frente al barrio Crespo.

Al parecer, el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que la principal hipótesis apunta a que su muerte fue por inmersión. Sin embargo, expertos forenses en la morgue de Medicina Legal del barrio Zaragocilla serán los encargados de confirmar esta versión.

Los habitantes del sector manifestaron no conocer a la hoy fallecida.