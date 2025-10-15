La MOE alerta sobre falta de transparencia en la financiación de campañas presidenciales

Colombia

Un estudio revelado por la MOE revelo que ya se han inscrito 73 comités para la Presidencia de la República, lo que representa un aumento del 170 % en comparación con el mismo periodo previo a los comicios de 2022. Sin embargo, la organización advirtió sobre graves vacíos en materia de transparencia y control financiero.

De acuerdo con la MOE, aún no hay acceso público a los reportes financieros en la plataforma Cuentas Claras, herramienta clave para conocer el origen de los recursos utilizados durante la recolección de firmas. Esta falta de información impide un seguimiento efectivo del gasto electoral y abre la puerta a posibles irregularidades.

El informe también destaca gastos millonarios en pauta digital realizados por varios de los aspirantes, lo que refuerza la necesidad de un mayor control sobre la financiación y la publicidad en esta etapa preliminar.

¿Cuánto se han gastado en pautas publicitarias los aspirantes a la presidencia?

Según una tabla elaborada por la MOE con datos de la Biblioteca de Anuncios de Meta:

MAURICIO LIZCANO $111.994.054

CLAUDIA LÓPEZ $5.664.624

JUAN DANIEL OVIEDO $22.503.883

DAVID LUNA $3.612.120

SONDRA MACOLLINS $18.662.211

VICKY DÁVILA $81.764.021 571

MAURICIO CÁRDENAS $83.796.636 109

PEDRO PABLO DÍAZ $864.829 10

DANIEL PALACIOS $34.748.989 253

ABELARDO DE LA ESPRIELLA $5.920.208

JORGE BASTIDAS SPROCKEL $73.292

GUSTAVO MATAMOROS $1.987.080

HÉCTOR OLIMPO ESPINOSA $44.103.865 283

ANÍBAL GAVIRIA $1.961.094

JUAN GUILLERMO ZULUAGA $38.145.308 64

La MOE invitó a los ciudadanos y autoridades a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas durante todo el proceso electoral.