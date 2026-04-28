“No es doctora y compró sus títulos universitarios”: Jennifer Pedraza sobre Juliana Guerrero
Jennifer Pedraza, senadora electa, se refirió a la participación de Juliana Guerrero en el acto de posesión del rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en donde fue presentada como delegada del presidente Petro.
La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, lanzó fuertes cuestionamientos contra Juliana Guerrero, en medio del escándalo por su presencia en el acto de posesión del rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en donde fue presentada como delegada del presidente Gustavo Petro.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...