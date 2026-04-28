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28 abr 2026 Actualizado 19:45

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Política

“No es doctora y compró sus títulos universitarios”: Jennifer Pedraza sobre Juliana Guerrero

Jennifer Pedraza, senadora electa, se refirió a la participación de Juliana Guerrero en el acto de posesión del rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en donde fue presentada como delegada del presidente Petro.

Jennifer Pedraza

Jennifer Pedraza

Jennifer Pedraza

Laura Duarte@laurad_duarte

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, lanzó fuertes cuestionamientos contra Juliana Guerrero, en medio del escándalo por su presencia en el acto de posesión del rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en donde fue presentada como delegada del presidente Gustavo Petro.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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