Karla Sadith Coronel Fuentes asume la Secretaría de la Igualdad de Bolívar

Cartagena

Con emoción y compromiso, Karla Sadith Coronel Fuentes tomó posesión como nueva secretaria de la Igualdad de la Gobernación de Bolívar, en un acto realizado ante la Oficina de Gestión Pública del gobierno departamental, reafirmando así el compromiso de la administración de Yamil Arana Padauí con el liderazgo joven, la equidad de género y la transformación social de los territorios.

Oriunda del municipio de María La Baja, Coronel Fuentes encarna una generación de mujeres profesionales que avanzan con mérito y convicción en el servicio público. Es abogada de la Universidad San Buenaventura, especialista en Derecho Administrativo (Universidad del Rosario) y en Democracia y Régimen Electoral (Universidad Sergio Arboleda). Su trayectoria combina la rigurosidad jurídica con el trabajo social en territorio, lo que la convierte en una figura idónea para dirigir una dependencia concebida para promover la igualdad real entre los bolivarenses.

Ha ocupado cargos en la Personería Municipal de María La Baja, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Senado de la República, y el Ministerio del Interior, donde apoyó recientemente la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Su experiencia la ha acercado a las realidades de las comunidades más vulnerables, fortaleciendo su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

Durante el acto de posesión, la nueva secretaria expresó su determinación de trabajar con cercanía, empatía y transparencia:

“Nuestro pilar será seguir llegando a las comunidades, como se ha venido haciendo bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana. Reconozco el gran trabajo de este gobierno, y por eso asumo este reto con responsabilidad, compromiso y esperanza. Es un honor trabajar al lado del mejor gobernador del país y de un gabinete que ha demostrado que la gestión pública puede transformar realidades”.

La Secretaría de la Igualdad, creada mediante el Decreto 267 de 2023, es una de las apuestas más innovadoras de la administración Arana. Lidera la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento, con un enfoque en inclusión, pluralidad, respeto a la dignidad humana y garantía de derechos.

Bajo su estructura operan tres direcciones: Derechos Humanos, Inclusión y Juventudes, desde las cuales se ejecutan programas que promueven el acceso equitativo a las oportunidades, la participación ciudadana y el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y social de Bolívar.

La llegada de Karla Sadith Coronel Fuentes al gabinete fortalece el componente humano y territorial del gobierno departamental. Desde su experiencia como ex personera municipal y abogada de causas sociales, impulsará el propósito de acercar la institucionalidad a los corregimientos, municipios y comunidades rurales donde la igualdad debe sentirse como una realidad cotidiana.

“Queremos que las comunidades sientan el acompañamiento de una secretaría netamente social, que no se quede en la gestión administrativa, sino que escuche, gestione y transforme. Esa será nuestra hoja de ruta”, enfatizó Coronel Fuentes.

El gobernador Yamil Arana Padauí, quien ha sido reconocido por su visión moderna de gobierno, creó esta secretaría como parte de su compromiso con un Bolívar más justo, equitativo y diverso. La posesión de Karla Coronel simboliza la continuidad de ese modelo de gestión incluyente que hoy consolida a Bolívar como referente nacional en innovación social y equidad territorial.