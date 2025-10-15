Jóvenes de Cúcuta se preparan para elegir a sus nuevos consejeros de juventud

Cúcuta.

La juventud colombiana se alista para participar este domingo 19 de octubre en las segundas elecciones del Consejo Municipal de Juventud, un proceso democrático que permitirá elegir a los representantes encargados de promover las políticas públicas y el liderazgo juvenil en el país.

André Méndez, actual consejero municipal de juventud de Cúcuta, explicó en diálogo con Caracol Radio que la jornada se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y que se espera un incremento significativo en la participación frente a los comicios anteriores.

“Hace cuatro años solo el 10% de los más de 202 mil jóvenes habilitados para votar ejercieron su derecho. Este año esperamos que al menos entre 20 mil y 25 mil jóvenes acudan a las urnas”, señaló Méndez.

El consejero destacó además los logros alcanzados durante el periodo que culmina, entre ellos la creación de la Casa Municipal de la Juventud, la puesta en marcha de un presupuesto participativo y la gestión de proyectos desde la Secretaría de Cultura y el Banco del Progreso, enfocados en el fortalecimiento del sector juvenil.

En esta nueva jornada electoral se inscribieron 41 listas, de las cuales 17 son independientes, 13 pertenecen a organizaciones juveniles y 10 representan a partidos políticos.

El tarjetón estará dividido por listas cerradas, por lo que los votantes deberán marcar el logo de la agrupación de su preferencia.

Méndez invitó a los jóvenes entre 14 y 28 años a participar activamente en el proceso: “Este es el momento para que las nuevas generaciones asuman un rol protagónico, presenten propuestas y continúen con el trabajo que venimos desarrollando para fortalecer la política juvenil en Cúcuta”.