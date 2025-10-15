Joven cartagenera formará parte de la delegación del sur global en la COP30

Cartagena

Sofía Isabel Ramírez Rivero, joven cartagenera comprometida con la acción ambiental, fue seleccionada para representar a Colombia en la delegación del Sur Global que participará en la COP30, la conferencia internacional sobre cambio climático que se celebrará en Brasil en noviembre.

Sofía hará parte de una misión integrada por 16 representantes de América Latina, África y Asia, elegidos entre más de 10.700 participantes del programa Camino hacia la Democratización del Sur, liderado por la organización global Life of Pachamama. Durante seis meses, fortalecieron sus capacidades en liderazgo, diplomacia climática, comunicación estratégica y acción territorial, con el propósito de impulsar una nueva generación de líderes ambientales desde los territorios.

“Esta COP, será una oportunidad de cuestionar y transformar. El camino hacia la democratización del debate frente a la crisis climática implica que las comunidades y las juventudes podamos acceder, comprender y participar en lo que allí se discute, porque somos quienes vivimos en carne propia las consecuencias de la crisis. Hablar de participación efectiva, implica reconocer la diversidad de saberes y luchas que existen y resisten”, afirmó Sofía Isabel Ramírez Rivero, delegada del Sur Global.

Como resultado de este proceso formativo y de trabajo colaborativo entre los elegidos, surgió la Declaratoria del Sur Global, un documento que recoge propuestas para transformar la manera en que el mundo enfrenta la crisis climática desde la inclusión, la equidad y la justicia territorial. Este texto, que podrá ser respaldado y firmado por cualquier ciudadano del mundo a través de la página www.lifeofpachamama.org/declaratoria/, será presentado durante la cumbre como una hoja de ruta que busca poner en el centro a las comunidades que cuidan y defienden la vida.

Desde esa visión, la participación de esta cartagenera refleja el espíritu del Caribe colombiano: una región resiliente, que vive día a día los efectos del cambio climático, pero también genera respuestas, innovación y liderazgo ambiental desde sus propias raíces.

Su presencia en este escenario internacional simboliza un mensaje claro: el futuro climático del planeta no se define sin el Sur, y las voces locales como la de la Heroica, tienen hoy un papel protagónico en esa conversación global.

Sofía Ramírez es una estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, profundamente comprometida con la justicia racial y climática, con un fuerte enfoque en género y trabajo comunitario.