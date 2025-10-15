“Es presupuestalmente imposible”: Registraduría tras solicitud del Pacto para modificar tarjetas electorales
La Registraduría ya respondió a la solicitud hecha por los precandidatos del Pacto Histórico, Carolina Corcho e Iván Cepeda, de reimprimir las tarjetas electorales para la consulta del próximo 26 de octubre.
En un documento de cuatro páginas la organización electoral advirtió que es “presupuestalmente imposible” atender dicha solicitud de reimpresión, debido a que los tiempos establecidos en el calendario electoral no permiten la sustitución del material ya producido.
Allí también argumentaron que en caso de llegar a hacer la modificación, no se podría enviar el material a cada una de las cerca de 20.000 mesas de votación dispuestas para la citada consulta.
“Cualquier modificación a estas alturas afectaría la integridad del proceso y pondría en riesgo la realización oportuna de la consulta el 26 de octubre de 2025”.
Sumado a esto mencionaron desde la Registraduría que la tarjeta electoral definitiva, en particular para la consulta de presidencia, “no corresponde a una decisión autónoma y deliberada de la institución, pues tal como consta en las reuniones y comunicaciones aludidas, los movimientos políticos aprobaron los diseños y las tarjetas definitivas en su integridad”.
Esto quiere decir además que debido a que ya está listo el 100% del material electoral para esta consulta, en las tarjetas electorales aparecerá el logo del Pacto Histórico y también la casilla con la imagen del precandidato Daniel Quintero, quien en la madrugada de este miércoles declinó su participación en dicha elección.
A propósito la organización electoral indicó que los jurados de votación computarán los votos en las actas de escrutinio y, posteriormente, “se entregarán los resultados a las agrupaciones políticas para que adopten sus decisiones con base en los resultados”.