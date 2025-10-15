“Es presupuestalmente imposible”: Registraduría tras solicitud del Pacto para modificar tarjetas electorales

Colombia

La Registraduría ya respondió a la solicitud hecha por los precandidatos del Pacto Histórico, Carolina Corcho e Iván Cepeda, de reimprimir las tarjetas electorales para la consulta del próximo 26 de octubre.

#POLÍTICA | En otro documento, la Registraduría respondió a la petición de los precandidatos del Pacto Histórico, en la que pedían modificar los tarjetones electorales, afirmando que es “presupuestalmente imposible atender la solicitud de

reimpresión”, debido a que ya está… pic.twitter.com/gMN4hqj2vK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 15, 2025

En un documento de cuatro páginas la organización electoral advirtió que es “presupuestalmente imposible” atender dicha solicitud de reimpresión, debido a que los tiempos establecidos en el calendario electoral no permiten la sustitución del material ya producido.

Allí también argumentaron que en caso de llegar a hacer la modificación, no se podría enviar el material a cada una de las cerca de 20.000 mesas de votación dispuestas para la citada consulta.

“Cualquier modificación a estas alturas afectaría la integridad del proceso y pondría en riesgo la realización oportuna de la consulta el 26 de octubre de 2025”.

Sumado a esto mencionaron desde la Registraduría que la tarjeta electoral definitiva, en particular para la consulta de presidencia, “no corresponde a una decisión autónoma y deliberada de la institución, pues tal como consta en las reuniones y comunicaciones aludidas, los movimientos políticos aprobaron los diseños y las tarjetas definitivas en su integridad”.

Esto quiere decir además que debido a que ya está listo el 100% del material electoral para esta consulta, en las tarjetas electorales aparecerá el logo del Pacto Histórico y también la casilla con la imagen del precandidato Daniel Quintero, quien en la madrugada de este miércoles declinó su participación en dicha elección.

A propósito la organización electoral indicó que los jurados de votación computarán los votos en las actas de escrutinio y, posteriormente, “se entregarán los resultados a las agrupaciones políticas para que adopten sus decisiones con base en los resultados”.