En Dosquebradas han incautado más de una tonelada de productos cárnicos en lo corrido del año

Dosquebradas

En Dosquebradas los operativos de salubridad han logrado, en lo corrido del año, la incautación de una tonelada de todo tipo de carnes que no cumplen con los estándares para ser consumida.

La última incautación se llevó a cabo en el sector de La variante La Romelia, por donde se desplazan los vehículos que salen de la zona hacia Santa Rosa de cabal y el departamento de Caldas.

Durante la inspección se revisaron tanto la carga como las condiciones higiénico-sanitarias de los productos y la documentación reglamentaria y se encontraron 189 kilos de pollo que no cumplían con las condiciones sanitarias, no estaban guardadas de manera adecuada en sus empaques y se encontraban mezclados con otros alimentos.

Nini Lorena Acevedo Pérez, secretaria de Salud de Dosquebradas, señaló que este municipio se unió al operativo regional de cárnicos.

“Fruto de esta labor se incautaron y desnaturalizaron 189 kilos de pollo, que eran transportados sin las condiciones mínimas sanitarias; por ejemplo, sin empaques sellados y mezclados con otros productos, lo que genera un evidente riesgo sanitario”.

De acuerdo con el Decreto 1500 de 2007 y la Resolución 2674 de 2013, los vehículos que transportan alimentos para consumo humano deben cumplir con limpieza y desinfección, control de temperatura y cadena de frío, protección adecuada de la carga, correcta separación de diferentes tipos de alimentos y documentación que acredite la procedencia y trazabilidad de los productos.

Además señalaron desde la Secretaría de Salud que, en otro operativo se destruyeron 24 kilos de panela que estaba en condiciones inadecuadas, con alteraciones microbiológicas, moho, plagas y deficiencias en su almacenamiento.