Ejército Nacional realiza operativo relámpago en contra de la minería ilegal en Victoria, Caldas

Manizales

En un operativo militar contra la minería ilegal, tropas del Batallón de Infantería N.° 22 Batalla de Ayacucho, de la Octava Brigada, incautaron varios elementos ilegales en la vereda El Progreso, municipio de Victoria, Caldas.

Durante la intervención, en zona rural sobre el río Purnio, las tropas hallaron tres dragas utilizadas para la extracción de material bajo el nivel del agua, cuatro motores, dos granadas de filtro bomba de agua, tres mallas eslabonadas y demás elementos empleados en la explotación ilícita de yacimientos mineros.

“En la vereda El Potrerón del municipio de Victoria Caldas durante la intervención en zona rural del municipio sobre el río Purnio, las tropas hallaron tres traigas que eran utilizadas para la extracción de material bajo nivel de agua y demás material utilizado para la explotación ilícita de yacimientos mineros” dijo el Teniente coronel John Martínez, comandante Batallón Ayacucho

De esta actividad ilegal se obtenía mensualmente una extracción de oro estimada en 298 gramos, con un valor cercano a los 140 millones de pesos.

Según el ejército estas prácticas no reguladas por organismos medioambientales generan un grave daño a los afluentes hídricos, afectando directamente la calidad de vida de las poblaciones aledañas.