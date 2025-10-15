Dos adolescentes son aprehendidos en Anserma y Chinchiná por violencia intrafamiliar y homicidio

Manizales

Un adolescente de 17 años fue aprehendido en Anserma (Caldas) por el presunto delito de violencia intrafamiliar agravada, según la investigación, el joven habría agredido psicológica, física y verbalmente a miembros de su familia, en especial a su señora madre, generando un entorno de alto riesgo para la víctima.

El segundo hecho, ocurrió en Chinchiná, donde un adolescente de 17 años, conocido como ‘Jordi’, fue aprehendido por el presunto delito de homicidio y es que de acuerdo a labores de inteligencia y recolección de información, se logró establecer su posible participación en la muerte de Óscar Gómez, el 25 de agosto de 2022.

“En la continuidad del trabajo por la seguridad y la convivencia, en los municipios de Chinchiná y Anserma, fueron aprehendidos estos jóvenes por los delitos de violencia intrafamiliar y homicidio. Hacemos una invitación a toda la comunidad a denunciar cualquier situación que afecte la vida y la integridad de las personas, especialmente, en el entorno familiar y comunitario”, indica Coronel Rocío Milena Melo, comandante de la Policía Caldas.

El joven aprehendido en Anserma fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente y, tras culminar las respectivas audiencias, se le impuso medida de internamiento, la misma situación sucedió con aquel menor de edad involucrado en mencionado hecho en Chinchiná.