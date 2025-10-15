Congreso Proarca 2025: un mensaje de esperanza con entrada gratuita para todos los cartageneros

Cartagena

En el año del jubileo de la Iglesia Católica, el Santuario María de las Gracias de Torcoroma recibirá a toda la feligresía de la Arquidiócesis de Cartagena para vivir la quinta edición del Congreso Proarca.

Proarca, cuya etimología deriva de Técnicos, Tecnólogos y Profesionales de la Arquidiócesis de Cartagena, en esta oportunidad estará dirigido a toda la población cartagenera y llevará un mensaje enfocado en la esperanza.

“Hermanos, hermanas, este año es congreso jubilar por la celebración del año jubilar de la iglesia, por tal motivo hacemos extensiva una invitación abierta, no importa la edad, ni el nivel académico que tengan, los esperamos el sábado 18 de octubre, a la 1:30 de la tarde en El Campestre”, expresó el Pbro. Iván José Ruiz Vidal, rector del Santuario María de las Gracias de Torcoroma.

Los temas que se desarrollarán este sábado 18 de octubre, a partir de la 1:30 de la tarde, serán: “Salud mental en torno a la Esperanza”, “La Esperanza como virtud” y “Doctrina sobre la Esperanza en el año jubilar”.

El Congreso Proarca 2025 contará con la presencia de los sacerdotes de la Arquidiócesis de Cartagena: Víctor Bustamante, Richard Nieto e Iván Ruiz; y tendrá como invitado especial al padre Francisco León Oquendo, doctor en teología bíblica, proveniente de la capital del país.

“Este es el año jubilar de la esperanza que dejó instituido el Papa Francisco y que nosotros continuamos con la pastoral universal de la iglesia, por eso la temática del congreso jubilar será la virtud de la esperanza (que caracteriza a todos los cristianos) desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva doctrinal y desde la perspectiva moral. Así que los esperamos este sábado para que tengan conocimiento más profundo de la virtud de la esperanza, pero también para que podamos ser todos esperanza para el mundo”, añadió el sacerdote Ruiz Vidal.

Proarca nació en el año 2021, producto del compromiso del padre Edwin de Jesús Marzán Portillo (q.e.p.d.), de fomentar espacios de fraternidad entre las comunidades católicas de la ciudad y la necesidad de crear una red vocacional de profesionales al servicio de la Iglesia.

Si deseas vivir la experiencia Proarca 2025, inscríbete ya a través del siguiente enlace: https://forms.gle/h4X6tVnLzdfhTKDN9