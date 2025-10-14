Medios en EE.UU., incluyendo conservadores, rechazan regla del Pentagono para evitar filtraciones

Presidente estadounidense Donald Trump, junto al Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. FOTO: ANNABELLE GORDON/AFP /Getty Images / ANNABELLE GORDON

Grandes medios en Estados Unidos como The Washington Post, The New York Times, CNN y The Associated Press e incluso conservadores como Fox News rechazaron una nueva norma del Departamento de Defensa que restringe el acceso de la prensa a varias áreas del Pentágono y prohíbe pedir comentarios a sus funcionarios. Quienes no acaten la medida podrían perder sus credenciales.

Varios medios anunciaron que no firmarán un documento de 17 páginas del secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre las nuevas normas de prensa. La decisión podría provocar que la administración Trump expulse a sus reporteros del Pentágono.

La nueva regla restringe el acceso de los periodistas a amplias áreas del edificio sin escolta y establece que Hegseth podrá revocar las credenciales de aquellos reporteros que soliciten información, clasificada o no, sin su autorización directa.

Recientemente, el secretario de Defensa afirmó que solo está restableciendo reglas que ya existían dentro del Pentágono.

“Pueden estar en la sala de prensa, pero si se mueven por el edificio necesitan carnet y escolta. Vamos a asegurarnos de que no estén solicitando información clasificada. Esto es sentido común; no vamos a permitir más filtraciones”, dijo Hegseth.

La nueva política “limita la forma en que los periodistas pueden informar sobre el ejército estadounidense, que se financia con casi un billón de dólares de los contribuyentes anualmente”, según un comunicado del New York Times. “El público tiene derecho a saber cómo operan el gobierno y el ejército”, escribió el jefe de la oficina del Times en Washington, Richard Stevenson.

El exempleador de Hegseth, Fox News, rechazó las nuevas reglas

Incluso medios conservadores se sumaron al rechazo. Fox News, la cadena donde trabajó Hegseth antes de asumir el cargo, y Newsmax pidieron al Pentágono revisar la medida, calificándola de “innecesaria” y contraria a la libertad de prensa.

Hasta el momento, solo OAN, también de línea conservadora, ha aceptado las nuevas normas. Los periodistas de medios que no firmen el documento deberán entregar sus credenciales antes de las cinco de la tarde de hoy.

Hegseth respondió en redes sociales a las declaraciones de The Atlantic, The Post y The Times con un emoji de una mano despidiendose 👋.

Posteriormente, el secretario de Defensa, expresentador del programa de fin de semana de Fox, publicó en X una lista de lo que llamó “credenciales de prensa para principiantes”: