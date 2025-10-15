Cayeron 12 presuntos delincuentes con armas de fuego ilegales en Cartagena y Turbaco

Cartagena

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar durante el fin de semana a 12 sujetos por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El primer operativo se llevó a cabo en el barrio La María, donde la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia en la calle 53 permitió capturar a un sujeto conocido como “El David”, de 40 años, quien tenía en su poder un revólver con cinco cartuchos sin percutir.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En un segundo caso, también en este sector, gracias a una llamada ciudadana a la línea 123, se logró la captura de “Cabezas”, de 42 años, quien realizaba disparos al aire con un revólver calibre 38. El detenido registra seis (6) anotaciones judiciales por los delitos de estafa, falsedad personal, hurto y porte ilegal de armas.

En el barrio Torices, sector La Unión, uniformados del CAI Santa Rita capturaron a “Winder”, de 44 años, a quien se le halló un arma tipo pistola calibre 9 mm.

En el barrio Villas de Aranjuez, fue capturado “Yeison”, de 25 años, con una escopeta calibre 16, presuntamente utilizada para cometer hechos delictivos en la zona.

Así mismo, en el barrio Colombiatón, manzana 6, fue detenido “Eyder”, de 24 años, con un arma artesanal y un cartucho calibre 38 mm. Según la comunidad, el individuo se dedicaba a cometer hurtos en el sector.

Otro resultado se obtuvo sobre la calle 33, a un costado del parque de La Marina, donde fue capturado “Chucho”, de 18 años, con un arma de fuego artesanal con la que, al parecer, intimidaba a los ciudadanos para despojarlos de sus pertenencias.

En la trocha de Henequén, diagonal al sector del Bodegón, uniformados del CAI Nelson Mandela capturaron a “El Pitbull”, de 35 años, con un arma tipo pistola calibre 9 mm y cuatro cartuchos.

En el barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte, fue detenido “Lucho”, quien portaba un arma artesanal oculta en la pretina de su pantalón.

El último operativo se registró en el municipio de Turbaco, donde fueron capturados “Feliz”, “Brayan” y “Harold”, de 21 y 18 años, señalados por la comunidad de intimidar y hurtar a un ciudadano con arma de fuego minutos antes. En esta misma población, en el barrio Nueva Colombia, fue detenido “Bayron” con un revólver calibre 38 y un cartucho.

Los elementos incautados y los detenidos, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 682 personas, logrando incautar 581 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.