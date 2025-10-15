Cartagena fortalece sus puntos de atención para impuesto predial y catastro

Cartagena

En consonancia con el compromiso que el Plan de Desarrollo ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’ se hizo con una Hacienda Pública moderna, eficiente y digital, en trabajo coordinado con el gestor catastral de La Heroica, AMB Catastro Cartagena, desde este mes estarán habilitados dos nuevos puntos de atención complementarios en las sedes de ambas entidades, con el objetivo de que los ciudadanos tengan a la mano tanto la información catastral como la asociada al Impuesto Predial Unificado.

“A partir de septiembre, desde la renovada Oficina de Impuestos de la Secretaría de Hacienda, ubicada en la plazoleta del Joe en el Centro Histórico, continuamos mejorando la experiencia de los ciudadanos que con sus impuestos aportan al desarrollo de Cartagena. Desde estas modernas oficinas, los contribuyentes ahora podrán obtener toda la asesoría e información necesaria sobre sus trámites y productos catastrales”, afirmó el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Destacó que “nos comprometimos con una atención de calidad, eficiente y humana, desde una oficina funcional y pensada para facilitar todos los procesos tributarios, y estamos cumpliendo para fortalecer la confianza de nuestros contribuyentes, que con sus aportes están transformando a Cartagena en la superciudad que todos soñamos”.

El director de AMB Catastro Cartagena, Libardo García, explicó que “estamos comprometidos con acercar el servicio público catastral a la ciudadanía cartagenera, en esta ocasión a través de la habilitación de un nuevo punto de atención, garantizando la transparencia, cercanía, eficiencia y pertinencia en nuestra gestión, en correspondencia con la confianza depositada en el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) para esta labor”.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, precisó que “desde nuestra Oficina de Impuestos Distritales los contribuyentes podrán recibir asesoría para consultar, radicar o recibir información general sobre trámites y productos catastrales, entre ellos cambios de nombres de propietario, rectificación de información, revisión de avalúos catastrales, entre otros. Con estos servicios estamos facilitando los procesos de los contribuyentes, brindándoles la calidad que merecen”.

Más de 14 mil atenciones en 2025

Desde la gerencia del gestor catastral, Roberto Vélez precisó que “en lo que va del año hemos atendido a más de 14 mil usuarios en nuestras oficinas, y estamos convencido de la importancia de seguir generando herramientas para acercarnos a los ciudadanos. Dimos un paso importante con la puesta en marcha de nuestra página web wwww.catastrocartagena.ambq.gov.co, y ahora inauguramos este nuevo punto de atención que sabemos será clave en la prestación del servicio público catastral”.

La ventanilla de Catastro y de Secretaría de Hacienda estarán disponibles de lunes a viernes, en horario continuo de 8 de la mañana a 4 de la tarde.