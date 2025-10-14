Mujeres a la Plancha llega “Con el corazón de mil colores”

Tras nueve años de interpretar éxitos musicales, se presenta en el Teatro Nacional la Castellana una nueva temporada de Mujeres a la Plancha y esta vez llegan “Con el corazón de mil colores” los martes y miércoles. Más que un espectáculo, es una experiencia que no solo celebra la memoria de grandes canciones, sino también la intensidad con que cada persona las revive, las resignifica y las convierte en parte de su propia historia.

La nueva presentación de Mujeres a la Plancha nace de la fusión de las dos últimas temporadas, consolidando así una puesta en escena, que reúne lo mejor de ambas propuestas en un sólo espectáculo. La unión de estos conceptos muestra un recorrido más completo y emotivo; un viaje musical que invita a recorrer las múltiples etapas del amor romántico. Cada momento despierta sensaciones y sentimientos intensos que se reflejan en diferentes colores que laten al ritmo del corazón de su público.

“Con el corazón de mil colores” cuenta con las voces de Valeriana, Juliette Mejía, Alison Joan, Diana Hoyos, Stefany y Laura Padilla, se juntan un espectáculo en vivo con canciones de artistas icónicas que han marcado a generaciones como: Daniela Romo, Yuri, Amanda Miguel, Shakira, Gloria Trevi, los Ángeles Azules, Rocío Dúrcal, Selena, entre otras. Esta experiencia musical se transforma en un viaje colectivo de memoria, celebración y sentimiento.