Alcalde Dumek Turbay anuncia a Héctor Nazza para el Preludio de la Localidad 3 en Blas de Lezo

Cartagena

A pocos días de realizarse el Preludio de la Localidad 3: Industrial y de la bahía, el alcalde Dumek Turbay sorprendió a todos los cartageneros al anunciar un nuevo artista para la nómina que se presentará este viernes en el Estadio de Sóftbol de Blas de Lezo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se trata nada más y nada menos que de Héctor Nazza, cantante del género urbano que poco a poco se ha ido consolidando en la ciudad como uno de los favoritos del público juvenil, transmitiendo el mensaje de que en La Fiesta que nos une todas las generaciones son tenidas en cuenta.

En su ascendente carrera, Héctor Nazza se ha destacado en colaboraciones con artistas como Kevin Flórez, Luister La Voz, Dj Dever. Canciones como Mocca, W & B, Pretty, Placer, De lejos se nota, Ahí, ahí, son de las más populares de este talento local, que se suma a todos los artistas de Cartagena, que se presentan en el marco de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre.

En este mismo preludio se presentarán: Jader Tremendo, Cayito Dangond, y el cierre estará a cargo del salsero, José Alberto el Canario.