Alcalde de Villa de Leyva reclama al ITBOY por incumplimiento en entrega de motocicletas

Villa de Leyva

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, pidió al Instituto de Tránsito de Boyacá (ITBOY) cumplir con el convenio firmado con la administración municipal, que contempla la entrega de motocicletas nuevas para la Dirección de Movilidad. Según el mandatario, el proceso lleva más de un año y medio de retraso, a pesar de que los recursos ya fueron recaudados en el municipio.

“El señor gobernador Carlos Amaya tenía razón cuando fue de manera sorpresiva al ITBOY y no encontró a nadie trabajando. No están cumpliendo sus funciones, y una consecuencia de eso es que en Villa de Leyva seguimos esperando las motos nuevas”, afirmó el alcalde Gamboa.

El mandatario explicó que las motocicletas deben adquirirse con los recursos recaudados en Villa de Leyva, en el marco del convenio con el ITBOY, con el propósito de mejorar la movilidad, la seguridad vial y la organización del tránsito en la población turística.

“No estamos pidiendo generosidad, estamos exigiendo el cumplimiento del convenio. Necesitamos las motos para fortalecer nuestra Dirección de Movilidad y garantizar que tanto los habitantes como los visitantes puedan desplazarse de manera segura y ordenada”, sostuvo Gamboa.

Finalmente, el alcalde fue enfático al solicitar una pronta respuesta del instituto:

“Si el ITBOY no tiene la capacidad de ejecutar los recursos que se han recaudado en Villa de Leyva, deben devolverlos. Desde la Alcaldía los invertiríamos de inmediato, porque para nosotros la seguridad vial y la movilidad sí son prioridad”.