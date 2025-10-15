Alcalde de Quimbaya, Quindío denunció falta de avances en investigaciones por amenazas en su contra

Armenia

Recordemos que en el mes de junio se hicieron públicas las denuncias del secretario de Gobierno y el alcalde municipal, Juan Manuel Rodríguez debido a las intimidaciones de las que estaban siendo víctimas a través de las redes sociales.

El alcalde Juan Manuel Rodríguez lamentó la situación porque varios meses después considera no se han generado los resultados correspondientes frente a quienes estuvieron detrás de esas amenazas.

“Eso fue hace alrededor de 3 meses y fueron unas amenazas a través de las redes sociales, unas amenazas constantes. Nosotros hicimos obviamente activamos todas las rutas, los procedimientos que nos corresponde como autoridad, pero hasta hoy más de 3 meses ni la fiscalía, ni la policía, ni nadie ha venido a decirnos nada", mencionó.

En ese mismo sentido resaltó que también en su momento interpusieron una solicitud a la unidad nacional de protección, pero a la fecha no han obtenido respuestas contundentes lo que se refleja en la violencia que vive el país puesto que no se establecen medidas preventivas.

“Ni siquierael tema con la UNP porque interpusimos un curso ante una ante una resolución que nos dieron inicialmente y hasta la fecha no pasa nada. Tristemente les digo algo, si eso es con un alcalde, porque no es contra uno, es contra el alcalde. Y si no nos ponen cuidado y si no nos tramitan, pues pasa lo que está pasando en nuestro país, que después de que los matan ahí si vienen y aparecen", advirtió.

Fue claro en qué cree saber de dónde procedieron las amenazas, aunque aseguró que son temas tan delicados que no se atreve a especular y por eso lo clave de la intervención de las autoridades.

Añadió: “Nosotros tenemos acompañamiento de la policía con un con una persona permanente en nuestro esquema de seguridad, pero al final eso es insuficiente ante posibilidades o amenazas que se pueda presentar".

Secretario del Interior sobre la situación

Al respecto consultamos al secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez quien contradijo al mandatario municipal ya que fue claro en que han brindado el acompañamiento respectivo desde el momento en que conocieron de las amenazas.

“Tengo que refutarle, decirle que todo lo contrario. Hemos realizado el acompañamiento, por supuesto. Hemos realizado mesas de reacción rápida, las cuales él no ha asistido envía a su secretario de gobierno. Hemos solicitado que asista la fiscalía para llevar a cabo la investigación. Tampoco lo ha hecho. Con la Policía Nacional tampoco ha tenido como que le responda ni siquiera la línea telefónica. Entonces, pues aquí es un apoyo mutuo, tanto desde la institucionalidad como la persona que está siendo amenazada", enfatizó.

En el Quindío se han establecido 22 mesas de reacción inmediata por amenazas

Enfatizó en que han realizado las mesas de reacción rápida, sin embargo, el alcalde del municipio de Quimbaya no ha hecho presencia puesto que solo delega al secretario de Gobierno.

“Nosotros seguimos dispuestos para articular y ayudar en tema de cualquier ciudadano que sea amenazado y en esa condición el alcalde de Quimbaya. Y lo que nosotros disponemos es que como primera medida atender una mesa de reacción rápida que es el llamado urgente con toda la institucionalidad", indicó.

Explicó que el llamado urgente es atender una mesa de reacción rápida como primera medida ante una situación de amenaza y sino asiste la persona afectada se entiende que no hay riesgo real.

Vale anotar que son más de 17 mesas de reacción inmediata de líderes sociales que se han establecido en el departamento en lo corrido del año.