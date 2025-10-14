Selección Caldas femenina sub-17 ocupó el 3er lugar en el campeonato nacional disputado en Medellín

Manizales

El balance es positivo, según el presidente de la Liga Caldense de Fútbol, Fabio Aristizábal, quien cuenta que estuvieron a pocos minutos de alzarse con el torneo, pero el gol de Santander en el último minuto, las ubicó en la tercera casilla junto a la delegación de Bogotá, pero fue una muy buena competencia.

“Contra Antioquia empatamos 0 - 0; frente al Valle del Cauca, ganamos 2 a 0; ante Norte de Santander, increíblemente empatamos 1 X 1; a Bogotá le ganamos 1 - 0; y con Santander el empate inesperado”, describe Aristizábal. Agrega que el proceso de los técnicos Camilo Patiño, Alexander Arredondo y Leidy Laura ha sido favorable, en especial con niñas provenientes de las subregiones del departamento.

Algunas jugadoras son Pensilvania y Chinchiná, incluso que han llegado al club Once Caldas logrando disputar partidos este año, por lo que progresaron su formación técnica y eso prevé un buen futuro para el seleccionado de Caldas.

La próxima semana, la selección de fútbol de Caldas sub - 19 viajará a Bogotá a jugar el campeonato nacional en búsqueda del primer lugar.