Selección Caldas femenina sub-17 ocupó el 3er lugar en el campeonato nacional disputado en Medellín

Compartió el podio con Bogotá y en el último partido empató con Santander.

Selección de Fútbol de Caldas Femenino sub-17. Foto suministrada.

Cristhian Quintero Rodríguez

El balance es positivo, según el presidente de la Liga Caldense de Fútbol, Fabio Aristizábal, quien cuenta que estuvieron a pocos minutos de alzarse con el torneo, pero el gol de Santander en el último minuto, las ubicó en la tercera casilla junto a la delegación de Bogotá, pero fue una muy buena competencia.

“Contra Antioquia empatamos 0 - 0; frente al Valle del Cauca, ganamos 2 a 0; ante Norte de Santander, increíblemente empatamos 1 X 1; a Bogotá le ganamos 1 - 0; y con Santander el empate inesperado”, describe Aristizábal. Agrega que el proceso de los técnicos Camilo Patiño, Alexander Arredondo y Leidy Laura ha sido favorable, en especial con niñas provenientes de las subregiones del departamento.

Algunas jugadoras son Pensilvania y Chinchiná, incluso que han llegado al club Once Caldas logrando disputar partidos este año, por lo que progresaron su formación técnica y eso prevé un buen futuro para el seleccionado de Caldas.

La próxima semana, la selección de fútbol de Caldas sub - 19 viajará a Bogotá a jugar el campeonato nacional en búsqueda del primer lugar.

