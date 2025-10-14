¿Quién es Elkana Bohbot? Historia del colombo-israelí secuestrado por Hamás y su emotivo reencuentro

Hamás entregó a la Cruz Roja a todos los rehenes vivos que tenía en su poder tras la victoria de la primera fase del plan de paz de Donald Trump para Gaza. En el último grupo de rehenes que fueron liberados este lunes, 13 de octubre, se encontraba el colombo-israelí Elkana Bohbot, de 36 años.

Los rehenes fueron trasladados a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza, donde se les realizó una evaluación de salud y posteriormente, se reencontraron con sus familias.

Bohbot fue secuestrado durante el ataque de Hamás al festival Tribe of Nova en 2023, un evento trágico en el que murieron 370 personas. El colombo-israelí trabajaba como productor del festival y, además, perdió a dos amigos en el ataque.

Emotivo reencuentro con su esposa y su hijo

Rebeca González, afirma que su esposo, bajó por lo menos 16 kilos durante su secuestros y presentar signos de desnutrición extrema. Los médicos en Tel Aviv, se encuentran realizando exámenes exhaustivos para determinar el impacto tras las condiciones de encierro y falta de alimentación.

Su esposa, afirmó que su hijo al ver a su padre Elkana Bohbot “corrió a abrazarlos como si solo se hubiese ido una semana”..." lo reconoció enseguida"

Quién es Elkana Bohbot

Se trata de un hombre de 36 años, colombo israelí , uno de los últimos 13 secuestrados que fueron entregados a la Cruz Roja por Hamas.

Elkana se encontraba trabajando como uno de los productores del festival Nova, junto con sus amigos de infancia, Michael y Osher Waknin, quienes fueron masacrados el pasado 7 de octubre de 2023 junto con otras 370 personas que se encontraban en la fiesta de música tecno.

Su esposa Rebecca González, contó en marzo del 2025 que la última conversación ,el día de la masacre, aproximadamente a las 7:00 le dijo: “no son solo misiles, ven a casa, y prometió que regresaría”

El mes anterior, los medios de Israel citaron a un rehén liberado que dijo que Elkana, quien sufre de asca, estaba retenido en condiciones inhumanas y había desarrollado una grave enfermedad de la piel.

Caracol Radio estuvo en entrevista con Rebecca antes de que su esposo fuera liberado, y afirmó que recibió la buena noticia a medianoche, en el que confirmaban el acuerdo con Hamas. Sin embargo, advirtió que hay que ver para creer; hasta que no lo tenga a mi lado, no lo creo”.

Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí, es liberado por Hamás

Por medio de redes sociales, su esposa reveló cómo fue la liberación del Bohboy y destacó que “Este momento se ha hecho realidad gracias a todos ustedes. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por hacer de este día una realidad. Después de tanto tiempo, finalmente un mar de alegría sin límites ha regresado a mi vida”,