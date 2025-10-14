Cartagena

Policía Bolívar celebró desde Río Viejo un regreso a clases lleno de alegría y valores

La jornada lúdico-pedagógica tuvo como objetivo fomentar entornos protectores y fortalecer lazos con la comunidad

Departamento de Policía Bolívar

Cartagena

En el marco del Nuevo Modelo del Servicio de Policía orientado a las personas y los territorios, y mediante la Estrategia E-PAIS, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional en Bolívar, en coordinación con los docentes del Jardín Infantil Mi Mundo Feliz, desarrolló la actividad denominada “Regreso a clases con energía, compromiso y muchas sonrisas”, en atención al programa “Abre tus ojos”, dirigido a niños y niñas del plantel educativo.

La jornada inició con un cálido mensaje de bienvenida, promoviendo la alegría, el entusiasmo y el compromiso en esta nueva etapa académica. Asimismo, se llevaron a cabo actividades lúdico-pedagógicas tales como globoflexia, pintucaritas, jornada de baile y una charla educativa sobre el respeto y los valores, fomentando la sana convivencia, la empatía y el trabajo en equipo.

Estas acciones tuvieron como propósito reforzar los mensajes orientados a la construcción de entornos escolares protectores y seguros, en los cuales los niños y niñas se sientan apoyados, valorados y motivados a aprender con entusiasmo.

“El objetivo principal de esta actividad fue fomentar entornos protectores, fortalecer los lazos entre la comunidad educativa y la Policía Nacional, y promover un regreso a clases seguro, feliz y lleno de valores”. Dijo el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante (e) del Departamento de Policía Bolívar.

Durante la jornada, los niños y niñas disfrutaron de actividades recreativas y educativas diseñadas para promover la sana convivencia y el respeto mutuo. La Policía de Bolívar reafirmó su compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia, trabajando de la mano con la comunidad educativa para construir un futuro más seguro y próspero para todos.

La actividad concluyó con la entrega de material didáctico y refrigerios para los niños y niñas, quienes expresaron su agradecimiento a la Policía Nacional en Bolívar y a los docentes del Jardín Infantil Mi Mundo Feliz por esta iniciativa.

