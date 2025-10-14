Petro aseguró que garantizará seguridad para consulta del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre

El presidente Gustavo Petro aseguró que el gobierno nacional, va a garantizar la seguridad para la consulta popular del próximo 26 de octubre del Pacto Histórico.

Resaltó, que todas las personas que quieran acercarse a votar en los diferentes puntos, contarán con las garantías democráticas del estado colombiano.

“El 26 de octubre son las elecciones de consulta al pueblo colombiano sobre qué candidatos, de los propuestos, quieren para las listas al Senado, la Cámara y la Presidencia de la República por el Pacto Histórico”, indicó el jefe de estado.

Petro afirmó que el desarrollo de esta jornada permitirá confirmar el compromiso institucional del país con unas elecciones libres y con garantías.

“El despliegue de la fuerza pública para el cuidado de las elecciones: consulta del Pacto Histórico, serán el primer ensayo general de garantías de seguridad para las diferentes elecciones del año entrante”, afirmó

Con esto, dejó claro que los comicios de octubre servirán como una prueba decisiva sobre la capacidad del Estado para organizar procesos electorales confiables.

Consulta interna del Pacto Histórico: el paso a paso de su proceso

La consulta entregará tres tarjetones a cada votante: uno para el Senado, otro para la Cámara de Representantes y un tercero para elegir al candidato presidencial del Pacto Histórico.

Entre los aspirantes a la Presidencia se encuentran el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, la exministra Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda. A través de estas votaciones, los ciudadanos decidirán tanto los liderazgos nacionales como los representantes legislativos que buscarán escaños en el Congreso.

El sistema de listas cerradas convierte el orden de los nombres en un factor crucial. Solo los primeros lugares tendrán una opción real de alcanzar una curul.