“Pensamos que era una piedra, luego se desplomó”: padre de niña herida por bala perdida en Cartagena

Horas cruciales vive Grettel Sofía Maestre, la niña de nueve años que fue impactada por una bala perdida cuando permanecía dentro de su vivienda, en el barrio Villa Fanny sector La Sierrita, al sur de Cartagena.

En medio de las oraciones, sus familiares esperan que un milagro la saque del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (Casa del Niño) donde se encuentra, producto de la grave lesión que causó en su cabeza, el proyectil disparado por una persona prófuga de la justicia.

En diálogo con Caracol Radio Stiven Maestre, padre de la menor, indicó que confía en Dios y en los galenos que atiende a su pequeña, y que hay versiones sobre una posible riña presentada minutos antes en el sector.

“Yo andaba trabajando, pero me dicen que están en la terraza y que en la misma calle había una fiesta; independientemente de eso también me han dicho amistades que estaban peleando unos pelaos, haciendo tiros, entonces hay muchas cosas que no sabría decir puntualmente. La familia pensó que era una piedra que le habían pegado en la cabeza, y cuando se desploma que le ven la sangre, se percataron que era un proyectil, luego la llevaron rápidamente a Gestión Salud de San Fernando”, dijo el papá.

Por ahora, allegados a Grettel se unen en medio de la fe, mientras las autoridades y médicos hacen su trabajo. Entre tanto, el distrito puso disposición una recompensa de 40 millones de pesos por detalles de quien accionó el arma.