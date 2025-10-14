“One Life Show” dará a un futbolista colombiano la oportunidad de probarse en Europa: detalles y más
Amanda Sánchez, directora de Alianzas de One Life, explicó que El Campín se convertirá en vitrina para el futuro del fútbol colombiano, con una prueba en Austria en juego.
“One Life Show” dará a un futbolista colombiano la oportunidad de probarse en Europa: detalles y más
09:07
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Amanda Sánchez, directora de Alianzas de One Life
Noticia en desarrollo