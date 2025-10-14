Más de 200 familias de Arroyo Grande en Cartagena se beneficiaron con ‘Olla Comunitaria’

Cartagena

El corregimiento de Arroyo Grande, ubicado en la zona rural de Cartagena, fue escenario de una jornada llena de alegría, solidaridad y unión gracias a la realización de la Olla Comunitaria, una iniciativa liderada por el líder Juan José Jiménez, en articulación con Libia Pájaro, directora de la Fundación Virgen Turística de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad tuvo como objetivo principal fortalecer el tejido social, promover la convivencia comunitaria y brindar un espacio de encuentro en el que grandes y pequeños pudieran compartir un momento de bienestar. Además de que, el consejo comunitario, en cabeza de su presidente Eugenio, mostró su apoyo para que esta actividad se realizara con éxito.

Durante la jornada, se preparó un delicioso arroz con pollo, elaborado con dedicación y amor por parte del equipo organizador y los voluntarios. El aroma y el sabor de la comida se mezclaron con las risas y la gratitud de los habitantes del corregimiento, quienes participaron activamente en la actividad. En total, más de 150 niños fueron impactados directamente y cerca de 200 familias se beneficiaron de este gesto solidario que, más allá de la alimentación, sembró esperanza y fortaleció los lazos comunitarios.

La comunidad de Arroyo Grande recibió la iniciativa con entusiasmo, destacando la importancia de este tipo de actividades que fomentan la unión, la cooperación y el sentido de pertenencia. Para muchos de los asistentes, la Olla Comunitaria significó mucho más que un almuerzo compartido: fue una muestra tangible de que la colaboración y la empatía pueden transformar realidades y generar nuevas oportunidades para las comunidades rurales.