Manifestantes que llegaron a la UNAL confirmaron que ingresaron sin hablar con las directivas

Desde el congreso de los pueblos, movimiento que reúne a pueblos, comunidades y regiones explicaron que la entrada de indígenas al campus de la Universidad Nacional, se realizó de manera directa y sin consultar a los directivos de la institución.

En medio de las movilizaciones que se desarrollaron en Bogotá este martes 14 de octubre, los pueblos indígenas, campesinos y comunidades negras llegaron a la capital del país en el marco del Congreso de los Pueblos para exigirle al gobierno nacional que cumpla con sus peticiones en cuanto a tierras y seguridad en sus territorios.

“No es cierto que haya sido un ingreso ilegal. Si es cierto que lo hicimos de manera directa. Teniendo en cuenta que es una universidad pública nacional, es nuestra universidad, la universidad de los pueblos”, dijo Eduardo León, vocero del Congreso de los Pueblos frente al ingreso de comunidades indígenas a la institución.

Ademas agregó que se han mantenido reuniones con la vicerrectora de la Universidad Nacional Carolina Jiménez. “Hemos hecho unos acuerdos que consisten básicamente en que nuestra estadía en las instalaciones de la universidad van a ser en la zona deportiva y en la concha acústica, y que bajo ninguna circunstancia vamos a interrumpir la humanidad”, añadió.

“Bueno nosotras y nosotros hablamos con las directivas de la universidad de manera posterior a estar al interior de la universidad, no le consultamos a la institución porque es la universidad de los pueblos y para entrar a tu casa no pides permiso”, afirmaron.

Plantón en Embajada de Estados Unidos

Además anunciaron que realizarán un plantón el próximo viernes 17 de octubre 2025 en la embajada de Estados Unidos como un acto de solidaridad con el pueblo palestino, ya que insisten en que se debe respetar la autodeterminación de este pueblo.