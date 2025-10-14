La comedia musical “Las Novias de Travolta” se presentan en Casa E Borrero

La Sala Arlequín de Casa E Borrero, presenta en una breve temporada la obra “Las Novias de Travolta”, comedia dirigida por Wilson León García, escrita por el uruguayo Andrés Tulipano y producida en Colombia por T de Teatro y Cristina Rodas, se goza a través de la nostalgia de unas amigas que están, así sea de lejos, en las buenas y las malas.

“Las Novias de Travolta” sobre las inseparables amigas del colegio Pili, Estela y Lucía se reúnen para celebrar los 50 años de Gaby. Al mejor estilo de la vida cien por ciento real, luego de adelantar cuaderno, hacer memoria de algunas situaciones inolvidables que vivieron juntas, una que otra copa de vino, risas y juegos de verdad y obviamente cantar y bailar sus canciones favoritas de la adolescencia, las cuatro amigas abren su corazón y en tono de comedia dejan ver cómo el paso del tiempo ha hecho de las suyas en sus propias vidas dejando huella entre divorcios, nuevos amores, viajes y sus carreras, los hijos y los dolores de cabeza y mucho más que viene con los 50’s y la etapa de madurez de una mujer.

El elenco está conformado por Katherine Vélez como Gaby, Marcela Gallego interpreta a Pili, Alexandra Restrepo es Lucía y Luz Estrada da vida a Estela. Los asistentes a “Las Novias De Travolta” se divertirán con una reflexión al público, gracias a una historia cercana, conmovedora, cómica, con buena música y mensajes positivos sobre la vida y se presenta de jueves a sábado en Casa E Borrero en la Sala Arlequín, las entradas están disponibles en Pintiket.com.