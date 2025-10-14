Horóscopo del Profesor Salomón para HOY, 14 de octubre: Acuario, debe tener cuidado con su salud

El profesor Salomón, trae sus recomendaciones para el día de hoy, 14 de octubre, según la lectura de las cartas para cada signo del zodiaco.

Para esta nueva semana, la recomendación es mantenerse con una actitud positiva y tener mucha paciencia, pues solamente así, se podrán tomar las mejores decisiones y aprovechar las oportunidades que se le presentan.

Horóscopo del profesor Salomón para este HOY 14 de octubre de 2025

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Todo lo que llegue a su vida en este momento, debe saber disfrutarlo, tanto lo bueno como lo malo, pues así todas las cosas no estén como le gustaría, debe aprender a superar los inconvenientes que se le presentan.

Número del día: 4460.

Recomendación: El velón abre caminos.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para estas personas todo lo que tiene que ver con el dinero estará en ascenso, como si tendrá que pagar, también le pagarán. Además, si se le presenta la posibilidad de ahorrar algún dinero, debe hacerlo con mucho juicio, pues esto le podrá representar muchas oportunidades en un futuro.

Recomendación: El velón lluvia de plata.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

A las personas de este signo, les llegará algo bueno relacionado con el tema del trabajo, ya sea un ascenso o un aumento. De no ser así, evidenciará, al menos, un fortalecimiento en este aspecto de su vida.

Número del día: 1598.

Recomendación: El kit del trabajo.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Las personas géminis deben tener mucha paciencia, pues de lo contrario, puede perder el control en diferentes aspectos de su vida. Si ha estado esperando algo con muchas ansias, por fin le llegará, pero debe tener calma para que esto suceda.

Número del día: 0026.

Recomendación: El agua de hierro

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Todo lo que tenga que ver con el amor, ya sea encontrar, fortalecer o perdonar, a la persona que usted ama, debe prestarle particular atención.

Número del día: 1588.

Recomendación: El velón de la pareja.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Las personas de acuario, deben tener mucho cuidado con la salud. Un chequeo médico no vendría nada mal, pues según el profesor Salomón, hay algo que se encuentra un poco regular y que debe ser revisado cuanto antes.

Número del día: 9570.

Recomendación: El aceite de Santa Marta.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Quienes sean del signo cáncer, tendrán algo relacionado con el trabajo, ya sea en el oficio en que se desempeñe o recibirá una nueva propuesta. Actualmente, todo se encuentra relacionado con este aspecto, ya sea para algunos cambios o mejorías en su vida.

Número del día: 3456.

Recomendación: El incienso de mirra.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las personas de este signo tendrán resultados que tendrán que ver con plata, ya sea que podrá pagar algunas deudas que tenía o le llegará un dinero que le debían. Además, el profesor Salomón asegura que, pronto, le llegará una nueva fuente de ingreso.

Número del día: 6415.

Recomendación: La crema de ámbar.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Para esta etapa de su vida, estarán presentes los cambios, todo lo que tenga que ver con viajes y movimiento, ya sea cerca o a otros países, estará presente a su vida. Por tanto, se acercan muchos cambios que pueden ser inesperado, pero para los que debe estar preparado.

Número del día: 1659.

Recomendación: El dólar.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Debe prestarle atención a ciertas cosas en su hogar, si quizás necesita de arreglos o alguna remodelación, es un gran momento para realizarlas. Según el profesor Salomón, un gran dinero está por llegar.

Número del día 5980.

Recomendación: La casa de Santa Marta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Todo lo que tenga que ver con papeles o documentos le favorecerá. Además, tendrá una gran sorpresa, relacionada con una persona que llegará del extranjero y que traerá consigo mucha alegría y felicidad.

Número del día: 1730.

Recomendación: El cóctel de poder y el dólar.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El dinero le llegará a las personas de este signo, en una cantidad más que suficiente, además, los juegos de azar estarán a su favor.

Número del día: 8840.

Recomendación: El vencedor y el agua de azar.

