Este es el top cuatro de los comparendos impuestos durante el puente festivo en Bolívar

Cartagena

Con el despliegue de más de 107 uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte, la Policía Nacional en Bolívar reforzó los controles viales durante el Plan Retorno del puente festivo del Día de la Raza.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El propósito fue de garantizar la seguridad de los viajeros y reducir la siniestralidad en los corredores viales del departamento de Bolívar.

El dispositivo, que incluyó siete áreas de prevención distribuidas estratégicamente en las principales vías de acceso a Cartagena, permitió acompañar a miles de conductores y turistas que regresan a la ciudad tras el fin de semana festivo.

De acuerdo con el reporte oficial, más de 26.000 vehículos se movilizaron por las carreteras de Bolívar, mientras que desde la terminal de transporte salieron y llegaron 3.228 buses, movilizando a más de 46.000 pasajeros.

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado, informó que, pese al alto flujo vehicular, se registró una reducción del 15% en los siniestros viales frente al mismo periodo del año anterior.

En total, se presentaron 7 accidentes de tránsito, frente a los tres ocurridos en 2024. Las autoridades reportaron siete personas lesionadas, una disminución del 15 % respecto al año pasado, cuando fueron seis.

Comparendos e inmovilizaciones

No obstante, el comportamiento de algunos conductores dejó cifras preocupantes. La Policía impuso 236 comparendos por infracciones de tránsito e inmovilizó 148 vehículos por diversas causas, entre ellas falta de documentos en regla, exceso de velocidad y conducción bajo los efectos del alcohol.

El top cuatro de las infracciones más recurrentes por los diferentes actores viales

Durante el puente festivo, las infracciones más recurrentes en las carreteras de Bolívar fueron las siguientes:

D02 – No portar seguro obligatorio: 45

C35 – No portar Revisión Tecnicomecanica: 41

C24 - No respetar normas de tránsito (Motociclistas): 73

D01 – Conducir un vehículo sin haber obtenido licencia de conducción: 18