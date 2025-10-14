En Sogamoso se adelanta auditoría a Asocomunal: se analizan más de 50 observaciones administrativas

"El presidente de Asocomunal informó que encontraron sanciones pendientes con la DIAN por cerca de 7 millones de pesos", presidente del Concejo, Carlos Bello.

Sogamoso

En la Alcaldía de Sogamoso se llevó a cabo una sesión del Concejo Municipal para conocer los avances del proceso de auditoría que actualmente se adelanta a la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asocomunal) de la ciudad.

En diálogo con Caracol Radio, el presidente del Concejo, Carlos Bello, explicó que la sesión fue convocada con el propósito de socializar las observaciones preliminares hechas por la firma encargada de la auditoría, proceso que aún no ha concluido.

“Se programó una sesión relacionada con la auditoría que se realiza actualmente, porque es un proceso en curso. La firma auditora presentó unas observaciones, y Asocomunal está en etapa de respuesta. Aún no se consideran hallazgos, sino observaciones que podrían convertirse en hallazgos dependiendo de las aclaraciones que se entreguen”, indicó Bello.

De acuerdo con el concejal, la auditoría arrojó cerca de 50 observaciones administrativas, sobre las cuales Asocomunal deberá presentar sus respuestas en los próximos días.

“Por ahora es importante aclarar que no hay hallazgos definitivos. Asocomunal tiene unos plazos establecidos para responder. La auditoría busca fortalecer los mecanismos de control interno y verificar la correcta ejecución de los recursos”, agregó el presidente del Concejo.

Bello precisó que aunque Asocomunal no es objeto directo de control político por parte del Concejo, la corporación sí hace seguimiento a los procesos de gestión que involucran recursos públicos municipales.

Entre las observaciones presentadas, se identificaron algunas situaciones que generan especial atención.

“El presidente de Asocomunal informó que encontraron sanciones pendientes con la DIAN por cerca de 7 millones de pesos, derivadas de declaraciones de impuestos que no se realizaron correctamente. Esas sanciones ya están en firme y deberán ser pagadas con recursos de la entidad”, explicó el cabildante.

Asimismo, el Concejo conoció detalles de convenios celebrados entre Asocomunal, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Sogamoso, relacionados con la ejecución de obras viales en sectores urbanos y rurales.

“El último convenio con la Gobernación asciende a unos 500 millones de pesos, pero existen aspectos por aclarar respecto a la ejecución, los soportes de materiales y la utilización de la maquinaria. Se presentaron dos facturas por cerca de 249 millones cada una, pero no está claro quién asumió ciertos costos del convenio”, señaló Bello.

El concejal agregó que hay tramos de obra que estaban proyectados, pero no fueron ejecutados, debido a que la administración municipal actualmente adelanta en esas zonas nuevas obras de adoquinamiento.

“Hay un tramo que no se ejecutó, pero aparece en el informe como finalizado. Eso deberá aclararse. La Secretaría de Infraestructura municipal será la encargada de verificar la calidad de las obras y definir si fueron recibidas a satisfacción”, añadió.

Finalmente, Bello confirmó que Asocomunal solicitó una prórroga de 15 días al gerente de la firma auditora, doctor Daniel Sanabria, para entregar las respuestas correspondientes.

“Nosotros como Concejo estaremos atentos a conocer los resultados finales una vez concluya el proceso de auditoría. Por ahora solo se presentaron las observaciones iniciales, y los detalles definitivos se conocerán cuando la auditoría finalice”, concluyó el presidente del Concejo de Sogamoso.