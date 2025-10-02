Sostenibilidad como eje estratégico: el llamado por un sector privado con impacto en Colombia

Líderes del sector privado participaron en el encuentro Potencial Pacífico, en Cali, donde calificaron la sostenibilidad como eje estratégico para el futuro empresarial en Colombia. | Foto: Caracol Radio

Durante Potencial Pacífico, encuentro convocado por Prisa Media en Cali, cuatro líderes del sector privado reconocieron la importancia de vincular la sostenibilidad a la estrategia de negocio, tanto propia como de todas las empresas del país, no sólo para garantizar resultados a largo plazo, sino para promover un verdadero impacto en la sociedad.

Alejandra Díaz Agudelo, directora de Sostenibilidad de Banco Davivienda, subrayó que el sector financiero ha jugado un papel clave como motor de la innovación sostenible en el país, aunque “aún se requieren regulaciones más sólidas que permitan movilizar mayores recursos hacia prácticas responsables”. Por ello, enfatizó en que un consumidor informado y consciente es determinante para acelerar las transformaciones ambientales.

Desde el sector agroindustrial, Harold Eder, presidente de Manuelita, recalcó que las prácticas sostenibles “sólo son efectivas cuando se incorporan en la estrategia central de los negocios”. Según explicó, este enfoque garantiza la permanencia de las empresas en el tiempo, pues la sostenibilidad debe concebirse con una visión de futuro de al menos diez años.

Por su parte, y como ejemplo a lo mencionado por Eder, José Manuel Suso, CEO de Arrocera La Esmeralda, compartió la experiencia del sector agrícola, destacando cómo la bioeconomía “se ha convertido en una herramienta para mejorar la productividad y cuidar la tierra”. Las soluciones basadas en la biodiversidad, explicó, permiten prescindir de químicos, favoreciendo el retorno de aves e insectos, que, para él, son benéficos y protegen los cultivos de arroz y a la par que se reducen costos.

La mirada del sector de la construcción también estuvo presente en la participación de Alejandra Robledo, directora de Sostenibilidad de Constructora Bolívar, quien enfatizó que esa industria en particular “debe transformar su forma de operar para no desaparecer”. A su juicio, entender el impacto ambiental como un indicador de riesgo financiero facilita integrar la sostenibilidad a los planes de negocio con resultados medibles.

Con estas visiones, los panelistas concluyeron que la sostenibilidad debe entenderse como un componente transversal que articule innovación, normatividad, financiamiento y trabajo con comunidades.