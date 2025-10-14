Ejército reactivará el aeropuerto de Sogamoso tras años de abandono

El aeropuerto Alberto Lleras Camargo, ubicado entre los municipios de Sogamoso y Firavitoba, fue entregado este martes a las Fuerzas Armadas de Colombia para su recuperación y uso operativo. Según informó el alcalde Mauricio Barón, el acuerdo se formalizó mediante un contrato de comodato por cinco años, que permitirá al Ejército Nacional utilizar las instalaciones como base del Batallón de Aeronaves No Tripuladas LAPSUR.

El mandatario explicó que en el lugar se ubicarán alrededor de 150 uniformados encargados de la operación del batallón y del mantenimiento del aeropuerto, que llevaba varios años en desuso. Como parte del convenio, se restaurará la torre de control y se contará con radiooperador aéreo permanente, lo que permitirá reactivar las operaciones de aviación civil bajo las normas establecidas.

Además del uso militar, el aeropuerto podrá servir de apoyo en emergencias regionales, como incendios o traslados aéreos de asistencia, gracias a la posibilidad de operar helicópteros y aeronaves civiles. Durante el acto protocolario de entrega se explicaron los alcances del convenio y los beneficios esperados para la ciudad, marcando así el inicio de una nueva etapa para la infraestructura aeroportuaria del Valle de Sugamuxi.